Как журналист я понимаю важность фактчекинга. Мы привыкли проверять цифры, факты, высказывания, от этого зависит наша репутация – а в случае ошибки несем за это ответственность, чего не скажешь об этой технологии. Как человек, который общается с бизнесом, вижу препятствия в виде больших финансовых затрат на разработку, обучение и внедрение, дороговизны ошибок, рисков утечки данных и сбоев. Прогнозы монетизации пока не прошли испытания на прочность реальностью. Как работник могу отметить угрозу девальвации творческой и аналитической профессии. Машина не сможет обратиться к своему чувственному или историческому опыту, чтобы переосмыслить реальность и выдать действительно уникальный продукт. А как потребитель ощущаю выгорание от вынужденной коммуникации с ботами. Мы, люди, давно наделяем антропоморфными чертами, например, роверов-доставщиков с диодными глазами, помогая им перейти дорогу.