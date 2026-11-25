А что нам ИИКакие вопросы остаются к внедрению этой технологии в рабочие процессы
Эксперты строят оптимистичные прогнозы, как внедрение искусственного интеллекта (ИИ) позволит бизнесу экономить на труде триллионы рублей, а экономике – стать более производительной.
Аналитики ЦМИ «Сбера» оценивают потенциал экономии от внедрения ИИ в 27% от фонда оплаты труда или в 25 трлн руб. в год в базовом сценарии и 38 трлн руб. – в интенсивном. Суммы колоссальные, не правда ли?
Эксперты также считают, что автоматизация задач и внедрение ИИ может прибавить около 1 процентного пункта к производительности. Если довести хотя бы половину компаний до уровня 10% лучших по производительности, это даст дополнительный вклад в ВВП в размере 2–3 процентных пункта, говорил летом глава «Сбера» Герман Греф. За последние полгода экономисты «Сбера» провели несколько исследований на основе реестра профессиональных задач о влиянии этой технологии на экономику и рынок труда. И это логично, ведь банк вкладывает ресурсы в развитие собственного ИИ-решения.
Казалось бы, выгод от замены сотрудников ИИ множество: машины не просят повышения зарплаты, не ходят в отпуск, у них не болеют дети, не бывает плохих и непродуктивных дней, а работодателю не нужно искать подход к мотивации сотрудников. Но существует и обратная сторона этого явления.
Как журналист я понимаю важность фактчекинга. Мы привыкли проверять цифры, факты, высказывания, от этого зависит наша репутация – а в случае ошибки несем за это ответственность, чего не скажешь об этой технологии. Как человек, который общается с бизнесом, вижу препятствия в виде больших финансовых затрат на разработку, обучение и внедрение, дороговизны ошибок, рисков утечки данных и сбоев. Прогнозы монетизации пока не прошли испытания на прочность реальностью. Как работник могу отметить угрозу девальвации творческой и аналитической профессии. Машина не сможет обратиться к своему чувственному или историческому опыту, чтобы переосмыслить реальность и выдать действительно уникальный продукт. А как потребитель ощущаю выгорание от вынужденной коммуникации с ботами. Мы, люди, давно наделяем антропоморфными чертами, например, роверов-доставщиков с диодными глазами, помогая им перейти дорогу.
Вопросов остается много, но ответов на них пока нет. В какой перспективе проявится экономический эффект от внедрении ИИ? Откуда бизнесу брать средства на внедрение технологии в условиях дорогого финансирования? Как это повлияет на самоощущение сотрудников? И главное – важен ли только результат?