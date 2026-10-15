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Главная / Политика /

FT: ЕС намерен призвать Зеленского умерить критику в сторону Трампа

Сергей Пахомов
Alex Brandon / AP
Alex Brandon / AP

Лидеры Евросоюза (ЕС) намерены призвать президента Украины Владимира Зеленского снизить тон публичной критики в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников газеты, этот вопрос планируют обсудить на встрече европейских лидеров с Зеленским в Брюсселе 16 октября. Поводом для беспокойства стали недавние высказывания украинского президента о политике администрации Трампа. В частности, Зеленский критиковал соглашение США с Россией по поставкам дизельного топлива, прекращение американской разведывательной поддержки и отношение Трампа к президенту РФ Владимиру Путину, отмечает FT.

«Возможно, это и правда, но не всегда нужно говорить об этом вслух», – заявил один из чиновников, знакомых с подготовкой встречи.

15 октября Зеленский сообщил, что чувствует себя преданным Трампом. Украинский лидер отметил, что ему «больно», когда глава Белого дома выбирает сторону Москвы, а не Киева.

10 октября Трамп заявил, что настало время для смены президента на Украине. По его словам, Зеленский «мог много раз урегулировать этот конфликт, но предпочитает этого не делать». Американский президент также сказал, что Вашингтон требовал от Киева прекратить удары по российским НПЗ.

9 октября Трамп и президент России Владимир Путин договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. В Кремле сообщали, что в ходе разговора также обсуждались урегулирование конфликта на Украине, ситуация вокруг Ирана и двусторонние отношения. Зеленский после этого заявил, что подобные договоренности могут противоречить интересам Киева.

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