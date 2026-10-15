Путин: компенсации после паводков из бюджета есть только в России
Россия является единственной страной в мире, которая напрямую из бюджета выплачивает компенсации гражданам, пострадавшим от паводков и наводнений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Деловой России».
«У нас единственная страна в мире, хочу обратить внимание, которая прямым финансированием из бюджета помогает людям в случае, когда они сталкиваются с такими тяжелыми природными явлениями, как подтопления, наводнения», – сказал глава государства.
Путин отметил, что строительство жилья в зонах, подверженных подтоплениям, создает риски для граждан и дополнительную нагрузку на бюджет. По его словам, необходимо развивать строительство в безопасных районах с комфортной инфраструктурой.
Президент также обратил внимание на недостаточное развитие страхования подобных рисков. «У нас же их нет, у нас просто нет никаких страховок. Все ложится на государство», – подчеркнул он.
Глава государства поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину и министру строительства Иреку Файзуллину проработать вопросы страхования и создания надежных защитных сооружений. Путин подчеркнул, что такие сооружения должны обеспечивать реальную защиту от наводнений, а не существовать формально. Кроме того, президент попросил правительство рассмотреть проблему строительства жилья в привлекательных, но подверженных затоплению местах.
14 октября правительство России направило более 282,5 млн руб. на возмещение расходов Чечни на помощь жителям, пострадавшим от весеннего наводнения. Согласно документу, средства выделят МЧС России из резервного фонда правительства в виде межбюджетного трансферта бюджету республики. Деньги предназначены для компенсации расходов, понесенных в 2026 г. при оказании единовременной материальной и финансовой помощи гражданам.