Кабмин выделит Чечне 282,6 млн рублей на компенсацию ущерба от паводка
Правительство России направит более 282,5 млн руб. на возмещение расходов Чечни на помощь жителям, пострадавшим от весеннего наводнения. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Согласно документу, средства выделят МЧС России из резервного фонда правительства в виде межбюджетного трансферта бюджету республики. Деньги предназначены для компенсации расходов, понесенных в 2026 г. при оказании единовременной материальной и финансовой помощи гражданам.
Из общей суммы более 68 млн руб. направили на единовременную материальную помощь жителям региона. Еще свыше 187 млн руб. пошли на выплаты гражданам, частично утратившим имущество в результате паводка. Более 26 млн рублей получили жители, полностью лишившиеся имущества.
21 августа в МЧС России сообщали, что более 120 000 жителей Чечни и Дагестана получили денежную компенсацию в связи с паводками, которые произошли в марте – апреле. Общая сумма выплат превысила 4,7 млрд руб.
28 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписан распоряжение, согласно которому Дагестан и Чечня получили из резервного фонда правительства более 385 млн руб. на возмещение региональных расходов по выплатам пострадавшим от весенних наводнений.
Причиной масштабного бедствия стали ливневые дожди в марте – апреле 2026 г. Они повредили жилые дома, социальные объекты, коммунальную и инженерную инфраструктуру. В Дагестане и Чечне был введен режим ЧС федерального уровня.