Дагестану и Чечне направят 385 млн рублей для помощи пострадавшим от наводнения
Дагестан и Чечня получат из резервного фонда правительства более 385 млн руб. Эти средства направят на возмещение региональных расходов по выплатам пострадавшим от весенних наводнений. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
Речь идет о компенсации затрат на единовременную материальную помощь гражданам. Также деньги пойдут на выплаты тем, кто полностью или частично утратил имущество первой необходимости. Ранее, в июне, на ликвидацию последствий и аварийно-восстановительные работы уже направили свыше 2,8 млрд руб.
Причиной масштабного бедствия стали ливневые дожди в марте – апреле 2026 г. Они повредили жилые дома, социальные объекты, коммунальную и инженерную инфраструктуру. В Дагестане и Чечне был введен режим ЧС федерального уровня. По данным на середину мая, выплаты получили уже около 29 000 жителей двух республик. Всего от стихии пострадали более 60 000 человек.
В начале июня правительство направило Дагестану и Чечне около 3 млрд руб. на восстановление образовательной инфраструктуры – школ, детсадов и колледжей, пострадавших от паводков.
В конце апреля премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию СКФО пообещал компенсировать регионам расходы на ликвидацию последствий наводнений из федерального бюджета.