Ким поблагодарила государство за поддержку цифровых платформ после атак БПЛА

«Прежде всего, я хотела бы поблагодарить государство за тот комплекс мер, которые позволяют российским цифровым платформам и связанным с ними малому и среднему бизнесу эффективно восстанавливаться после беспрецедентных террористических актов», – заявила Ким, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.