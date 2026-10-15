Ким поблагодарила государство за поддержку цифровых платформ после атак БПЛА
Основательница Wildberries Татьяна Ким поблагодарила государство за меры поддержки российских цифровых платформ и связанного с ними малого и среднего бизнеса после массовых атак беспилотников. Об этом она заявила на форуме «Деловая Россия».
«Прежде всего, я хотела бы поблагодарить государство за тот комплекс мер, которые позволяют российским цифровым платформам и связанным с ними малому и среднему бизнесу эффективно восстанавливаться после беспрецедентных террористических актов», – заявила Ким, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.
Путин 24 августа подписал указ, который позволяет правительству вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность или своевременно не восстановили после повреждений.
Мера может распространяться на все или часть активов хозяйствующего субъекта, включая недвижимость, ценные бумаги и имущественные права. Перечень объектов включает предприятия промышленности, связи, ЖКХ, транспортно-логистические центры и другие объекты, «имеющие особо важное значение». Первый вице-премьер Денис Мантуров ранее подчеркивал, что указ не подразумевает национализации или изменения формы собственности.