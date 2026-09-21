Минфин прорабатывает изменение в законодательстве для защиты объектов от БПЛА
Минфин совместно с отраслями прорабатывает изменения в налоговое законодательство. Мера направлена на восстановление объектов инфраструктуры, поврежденных в результате атак БПЛА. Об этом в кулуарах Московского финансового форума заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.
«Не компенсации, а в части учета расходов на оборону объектов, на восстановление объектов. Мы сейчас совместно с отраслями, представителями различных отраслей, соответственно, прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство», – сказал он.
Сазанов добавил, что соответствующий законопроект предполагается внести осенью.
3 сентября генеральный прокурор России Александр Гуцан предложил ввести меры поддержки для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак дронов. Одним из решений, по словам Гуцана, могло бы стать предоставление рассрочки на периоды обязательных платежей и установление льготного периода погашения заемных средств перед банками без ухудшения кредитных историй.
17 сентября первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что правительство и регионы должны помочь бизнесу компенсировать издержки при подтвержденных вложениях в защиту от угроз БПЛА.
18 сентября «Ведомости» со ссылкой на два источника писали, что правительство планирует ввести мораторий на проверки для компаний, пострадавших от атак беспилотников. Речь идет о приостановке плановых и части внеплановых контрольных мероприятий на 2026–2027 гг. Проект документа уже подготовлен. Решение должны объявить в ближайшее время.