Минфин прорабатывает изменение в законодательстве для защиты объектов от БПЛА

18 сентября «Ведомости» со ссылкой на два источника писали, что правительство планирует ввести мораторий на проверки для компаний, пострадавших от атак беспилотников. Речь идет о приостановке плановых и части внеплановых контрольных мероприятий на 2026–2027 гг. Проект документа уже подготовлен. Решение должны объявить в ближайшее время.