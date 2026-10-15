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Главная / Экономика /

Путин отметил быстрое развитие платформенной экономики в РФ

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Платформенная экономика в России развивается быстрее, чем во многих других государствах, что создает конкурентное преимущество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме-съезде Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

При этом президент поручил ускорить устранение избыточных ограничений в электронной торговле. Путин подчеркнул, что отмена ненужных барьеров должна проводиться таким образом, чтобы не подорвать доверие к российским производителям. По его словам, важно обеспечить высокое качество товаров, поступающих на рынок через электронные площадки.

Российский лидер также отметил необходимость сохранить доверие зарубежных партнеров к российской продукции, чтобы у них не возникало сомнений в ее качестве.

С 1 октября 2026 г. вступил в силу закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Документ регулирует деятельность цифровых платформ – маркетплейсов, платформ доставки и сервисов для самозанятых. Им вводятся более строгие требования к прозрачности операций, защите данных и ответственности за качество товаров и услуг. Кроме того, платформы начнут взаимодействовать с государственными информационными системами для проверки сведений о маркировке, сертификатах и декларациях соответствия. Это позволит усилить контроль качества и безопасности для покупателей реализуемой продукции.

12 октября  в пресс-службе «Честного знака» сообщили, что маркетплейсы смогут бесплатно пользоваться Единым цифровым сервисом для проверки карточек товаров на соответствие обязательным требованиям. Площадки получат через него доступ к сведениям из государственных информационных систем по принципу «одного окна». Сервис создан для реализации закона.

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