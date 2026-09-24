Минфин описал идеальный вариант развития платформенной экономики

С 1 октября 2026 г. вступает в силу закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Документ регулирует деятельность цифровых платформ – маркетплейсов, платформ доставки и сервисов для самозанятых. Им вводятся более строгие требования к прозрачности операций, защите данных и ответственности за качество товаров и услуг. Кроме того, платформы начнут взаимодействовать с государственными информационными системами для проверки сведений о маркировке, сертификатах и декларациях соответствия. Это позволит усилить контроль качества и безопасности для покупателей реализуемой продукции.