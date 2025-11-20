Маркетплейсы предупредили о резком росте цен при запрете на скидки

Согласно письму, исключением могут стать собственные товары площадок и социально значимые категории товаров. В то же время скидки не должны быть связаны с электронным средством платежа. Авторы документа ссылаются на мировой опыт, который «подтверждает необходимость сдерживания подобных рыночных практик». В качестве примера приводятся регламенты ЕС, устанавливающие ограничения на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции со стороны «системно значимых платформ». По мнению авторов, введение мер не приведет к удорожанию товаров для населения.