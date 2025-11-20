Маркетплейсы предупредили о резком росте цен при запрете на скидки

Маркетплейсы предупредили о резком росте цен при запрете на скидкиПодорожание может составить 15-20%
Целью крупных банков, которые лоббируют запрет скидок, является попытка нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов и самих платформ. Об этом заявил «Ведомостям» представитель объединенной компании Wildberries & Russ. В Ozon считают, что предложение банков станет причиной повышения цен для 85 млн покупателей. Прежде всего в малых городах и селах.
Wildberries предупреждает, что в случае запрета на скидки цены для покупателей увеличатся на 15-20%. По мнению платформы, это также приведет к негативным долгосрочным последствиям для экономики России, бизнеса и разгону инфляции.
В Wildberries отметили, что крупнейшие банки сами развивают цифровые платформы и экосистемы. Внутри своих приложений и экосистем указанные банки еще активнее продвигают собственные услуги и средства платежа с помощью бонусов, кешбэков и скидок. По мнению Wildberries, регулирование должно быть справедливым и затрагивать все отрасли.
В маркетплейсе сочли, что банки «игнорируют контекст и манипулируют фактами». В Евросоюзе регулирование направлено против транснациональных американских и китайских компаний и не касается европейских игроков, а в Турции оно направлено против Amazon.
«Использование скидок, бонусов и программ лояльности – излюбленный инструмент банков, который они эксплуатируют крайне активно. Непонятно, почему, запретив его маркетплейсам, нужно значимо ухудшить жизнь десяткам миллионов жителей страны, а также сотням тысяч предпринимателей», – прокомментировали «Ведомостям» в пресс-службе Ozon.
20 ноября стало известно, что главы Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка предложили запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенные формы финансирования, включая бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии. Письмо за подписью Германа Грефа, Андрея Костина, Станислава Близнюка, Владимира Верхошинского и Сергея Хотимского направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Согласно письму, исключением могут стать собственные товары площадок и социально значимые категории товаров. В то же время скидки не должны быть связаны с электронным средством платежа. Авторы документа ссылаются на мировой опыт, который «подтверждает необходимость сдерживания подобных рыночных практик». В качестве примера приводятся регламенты ЕС, устанавливающие ограничения на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции со стороны «системно значимых платформ». По мнению авторов, введение мер не приведет к удорожанию товаров для населения.