Wildberries: ЦБ обсуждает запрет скидок без участия маркетплейсов

Представитель Ozon сообщил «Ведомостям», что скидки при оплате товаров определенной банковской картой относятся к программе лояльности, в которую инвестирует банк. У игроков банковского и ритейл-рынка есть такие же инструменты, к примеру, кешбэки и партнерские бонусные программы. Для создания равного доступа и исключения злоупотреблений маркетплейс открыл свою программу лояльности. Любой банк может присоединиться к ней на коммерческих условиях и предлагать скидки клиентам площадки за оплату его картой.