Wildberries: ЦБ обсуждает запрет скидок без участия маркетплейсов
Банк России обсуждает с крупными банками инициативу о запрете скидок на маркетплейсах при оплате через собственные банки площадок. Обсуждение проходит в закрытом режиме без участия цифровых платформ, объединений бизнеса и обществ защиты прав потребителей, заявил «Ведомостям» представитель объединенной компании Wildberries & Russ.
Представители маркетплейса считают лоббирование запрета скидок попыткой «нерыночным путем ограничить развитие банков площадок». Там указали, что от запрета скидок пострадают миллионы потребителей в России, для которых подорожают товары. В Wildberries выразили сожаления из-за того, что ЦБ «не поддерживает создание условий здоровой конкуренции на рынке».
Как считают в Wildberries, скидки на способы оплаты соответствуют действующему законодательству РФ, позиции Роспотребнадзора и рыночным практикам.
«С таким же успехом можно предложить обязать все магазины "Пятерочки" давать скидку на колбасу 5% по карте "Ленты". Или же – обязать Сбер давать сниженную ставку по ипотеке не только его зарплатным клиентам, но и зарплатным клиентам других банков, а также покупателям Wildberries», – подчеркнули там.
В Wildberries указали, что у банков тоже есть свои программы лояльности, в частности с кешбэками и бонусами за покупки на маркептлейсах. Финансовые организации в своих приложениях и экосистемах показывают только собственные кэшбеки, а скидки на кошелек и по другим картам нет.
Представитель Ozon сообщил «Ведомостям», что скидки при оплате товаров определенной банковской картой относятся к программе лояльности, в которую инвестирует банк. У игроков банковского и ритейл-рынка есть такие же инструменты, к примеру, кешбэки и партнерские бонусные программы. Для создания равного доступа и исключения злоупотреблений маркетплейс открыл свою программу лояльности. Любой банк может присоединиться к ней на коммерческих условиях и предлагать скидки клиентам площадки за оплату его картой.
В «Яндекс Маркете» от комментариев отказались.
18 ноября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе должна оставаться неизменной вне зависимости от способа оплаты. Она заметила, что стоимость продукта или услуги является определяющим фактором для выбора человека. Если ценой манипулируют с помощью способов оплаты, становится тяжело отследить злоупотребления.
8 октября Совет Федерации рекомендовал кабмину внести в закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ» поправки, обеспечивающие равные условия доступа к посредническим цифровым платформам для продавцов и покупателей. Нормы должны исключить возможность предоставления преимуществ аффилированным с владельцем платформы компаниям. Предлагается также закрепить принцип единой цены на товары, работы и услуги независимо от того, какое электронное средство платежа выберет оператор платформы.