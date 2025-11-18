ЦБ: цена товара на маркетплейсе не должна меняться из-за способа оплаты
Стоимость товара на маркетплейсе должна оставаться неизменной вне зависимости от способа оплаты. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции регулятора «Фокус на клиента».
«Цена продукта или услуги – это то, что определяет во многом выбор человека. Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений и так далее», – сказала она.
13 ноября «Ведомости» писали, что крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries разошлись во мнениях по вопросу участия банков в программах лояльности платформ. Ozon выступил за равный доступ всех банков (т. е. покупателей с картами разных банков) к акциям и скидкам на площадке, а Wildberries предлагает индивидуальные переговоры на взаимовыгодных условиях. Речь о механике формирования конечной цены для потребителя в зависимости от способа оплаты и о возможности сторонних банков участвовать в маркетинговых акциях на платформах. Компании зафиксировали эти разногласия в приложении к меморандуму о добросовестных практиках цифровых платформ, подписанному 11 ноября (документ есть в распоряжении «Ведомостей»).
В настоящее время для покупателей с картами аффилированных с маркетплейсом банков цена товаров ниже. «Авито», третий участник меморандума, уточняет в документе, что положения этого раздела к классифайду неприменимы, так как цену здесь назначают физлица.