ЦБ: цена товара на маркетплейсе не должна меняться из-за способа оплаты

13 ноября «Ведомости» писали, что крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries разошлись во мнениях по вопросу участия банков в программах лояльности платформ. Ozon выступил за равный доступ всех банков (т. е. покупателей с картами разных банков) к акциям и скидкам на площадке, а Wildberries предлагает индивидуальные переговоры на взаимовыгодных условиях. Речь о механике формирования конечной цены для потребителя в зависимости от способа оплаты и о возможности сторонних банков участвовать в маркетинговых акциях на платформах. Компании зафиксировали эти разногласия в приложении к меморандуму о добросовестных практиках цифровых платформ, подписанному 11 ноября (документ есть в распоряжении «Ведомостей»).