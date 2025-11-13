Ozon и Wildberries не пришли к согласию по скидкам на маркетплейсах

Речь идет о механике формирования конечной цены для потребителя в зависимости от способа оплаты и о возможности сторонних банков участвовать в маркетинговых акциях на платформах. Сейчас, например, для покупателей с картами аффилированных с маркетплейсом банков цена несколько ниже. «Авито», третий участник меморандума, уточняет в документе, что положения этого раздела к классифайду неприменимы, так как цену здесь назначают физлица.