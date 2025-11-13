Ozon и Wildberries не пришли к согласию по скидкам на маркетплейсах

Ozon и Wildberries не пришли к согласию по скидкам на маркетплейсахOzon предлагает равный доступ к скидкам с картами всех банков, а Wildberries считает, что это вопрос коммерческих договоренностей
Крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries разошлись во мнениях по вопросу участия банков в программах лояльности платформ. Ozon выступил за равный доступ всех банков (т. е. покупателей с картами разных банков) к акциям и скидкам на площадке, а Wildberries предлагает индивидуальные переговоры на взаимовыгодных условиях. Компании зафиксировали эти разногласия в приложении к меморандуму о добросовестных практиках цифровых платформ, подписанному 11 ноября (документ есть в распоряжении «Ведомостей»). Участники продолжат обсуждение этого вопроса.
Речь идет о механике формирования конечной цены для потребителя в зависимости от способа оплаты и о возможности сторонних банков участвовать в маркетинговых акциях на платформах. Сейчас, например, для покупателей с картами аффилированных с маркетплейсом банков цена несколько ниже. «Авито», третий участник меморандума, уточняет в документе, что положения этого раздела к классифайду неприменимы, так как цену здесь назначают физлица.