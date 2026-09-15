Кабмин подготовил второй пакет регулирования платформенной экономики

Кабмин подготовил второй пакет регулирования платформенной экономикиОн предполагает введение ограничений на применение скидок и определяет ответственность за возврат товара
Минэкономразвития подготовило второй пакет мер по регулированию платформенной экономики. Сейчас власти предлагают ограничить сроки перечисления маркетплейсами денег продавцам и владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ), следует из проекта поправок, с которым ознакомились «Ведомости». Он не будет превышать 30 дней с момента продажи товара, выполнения работы или оказания услуги. Площадкам также запретят брать с российских компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых за оказание аналогичных услуг больше, чем с других партнеров.
Отдельный блок поправок касается скидок маркетплейсов. Селлер сможет установить минимальную цену товара, ниже которой площадка не имеет права его продавать. У него также будет возможность отказаться от нее до реализации продукции. При этом под ограничения не попадут дисконты, которые активируются самим покупателем для конкретного товара. Порядок компенсации продавцу скидок маркетплейса будет определяться договором. Проект также меняет правила дистанционной торговли. В законе предлагается разделить термины «отказ от товара до его получения» и «возврат после получения». От качественного товара можно будет отказаться до его передачи либо вернуть его в течение семи дней после нее. Если покупателю письменно не сообщили правила и сроки возврата, этот период увеличится до трех месяцев. Продавец должен будет выплатить деньги в течение десяти дней, но он сможет удержать расходы на обратную доставку.
Поправки определяют и ответственность за обратную доставку продукции. Например, если покупатель сам выбрал способ ее доставки, то он будет отвечать за товар до его получения продавцом. Еще одно изменение касается отображения цен на площадках. Обычная стоимость должна быть видна в поисковой выдаче и на всех этапах покупки. Специальную цену можно будет указывать дополнительно с объяснением условий ее применения. Правительство сможет также устанавливать и другие требования к отображению стоимости.
Проект расширяет и полномочия правительства при ведении реестра посреднических цифровых платформ. Кабмин сможет определять особенности включения и исключения из него площадок, в том числе иностранных, а требования будут различаться в зависимости от вида их деятельности и способа их включения в реестр.
Правительство также получит право устанавливать минимальный объем, состав и порядок предоставления предусмотренных законом преференций. В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2027 г.
В конце августа правительственная подкомиссия по развитию цифровых платформ, которую возглавляет вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, утвердила дорожную карту дальнейшего регулирования отрасли. В нее вошли законодательные инициативы и ведомственные доклады, на основе которых будут приниматься решения о необходимости применения дополнительных мер. Второй пакет находится на высокой стадии готовности, а многие предложения планируется внести в Госдуму в ближайшее время, заявлял тогда Григоренко.
Одновременно Минэкономразвития подготовило поправки в КоАП, устанавливающие ответственность за нарушение новых требований, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом разработки законопроекта. За несоблюдение порядка и условий предоставления скидок за счет платформы юрлицам может грозить штраф от 100 000 до 300 000 руб. Если маркетплейс не даст продавцу возможности запретить скидку или отменит установленные им ограничения, штраф составит от 100 000 до 400 000 руб. Такая же санкция предусмотрена за ухудшение условий работы продавца из-за его отказа от дисконта или установленной им минимальной цены.
Законопроекты подготовлены по итогам анализа обращений участников рынка и направлены на выравнивание условий между маркетплейсами и их партнерами, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минэкономразвития. Там утверждают, что закрепление порядка и сроков перечисления средств в договорах должно повысить финансовую предсказуемость для предпринимателей. А возможность отказаться от скидки за счет маркетплейса позволит защитить ценовую политику селлера от нежелательного влияния платформы. Требование показывать базовую цену на всех этапах покупки повысит прозрачность информации для потребителей, рассчитывают в министерстве.
Уточнение правил возврата товаров надлежащего качества – давно назревший запрос рынка, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Но сейчас отрасль направила значительные ресурсы на защиту логистических объектов, поэтому к донастройке платформенного законодательства целесообразно вернуться после накопления практики применения уже принятых норм, считает он. Соколов рассчитывает, что Минэкономразвития продолжит широко обсуждать новые инициативы с бизнесом. Часть предлагаемых мер уже реализована в рамках сложившейся рыночной практики и закреплена в меморандуме цифровых платформ, сообщил представитель Wildberries. Другие инициативы требуют дополнительного обсуждения с участниками рынка и оценки их практических последствий. Компания сформирует позицию после ознакомления с текстом законопроекта. Представитель Ozon отказался от комментариев.
Обсуждать новые меры целесообразно после того, как уже принятый закон о платформенной экономике начнет применяться на практике, считает президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев. По его словам, большой объем новых требований вступит в силу 1 октября, а продавцам уже требуется время, чтобы разобраться в них и перестроить работу. В нынешних сложных для отрасли условиях особенно важна устойчивость регулирования, добавляет он. Объем предлагаемых изменений выглядит чрезмерным с учетом того, что основной закон о платформенной экономике вступает в силу только 1 октября 2026 г., считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Новые нормы требуют обстоятельного обсуждения с бизнесом, особенно в нынешних сложных для российского e-commerce условиях и на фоне атак на инфраструктуру крупнейших маркетплейсов, говорит он. Любые новые регуляторные меры, как считает эксперт, необходимо оценивать с точки зрения их влияния на условия работы предпринимателей и самих платформ.
Предлагаемые изменения в части комиссий, скидок и отображения цен отвечают запросам продавцов, считает директор Союза электронной торговли, член Общественного совета при ФАС Георгий Багирян. В частности, он поддерживает введение запрета на установку для российских селлеров более высокой стоимости аналогичных услуг: вопрос возможной дискриминации продавцов давно беспокоит их сообщество. Необходимы и изменения в регулировании скидок, поскольку сейчас игроки, оставаясь собственником товара, не всегда могут в полной мере контролировать его конечную цену, говорит Багирян. Оптимальным он считает и механизм, при котором маркетплейс предлагает продавцу участие в скидке, а тот может согласиться или отказаться. Требование показывать обычную цену товара также сделает ценообразование на площадках более прозрачным для покупателей, добавляет эксперт.