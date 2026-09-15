Кабмин подготовил второй пакет регулирования платформенной экономики

Отдельный блок поправок касается скидок маркетплейсов. Селлер сможет установить минимальную цену товара, ниже которой площадка не имеет права его продавать. У него также будет возможность отказаться от нее до реализации продукции. При этом под ограничения не попадут дисконты, которые активируются самим покупателем для конкретного товара. Порядок компенсации продавцу скидок маркетплейса будет определяться договором. Проект также меняет правила дистанционной торговли. В законе предлагается разделить термины «отказ от товара до его получения» и «возврат после получения». От качественного товара можно будет отказаться до его передачи либо вернуть его в течение семи дней после нее. Если покупателю письменно не сообщили правила и сроки возврата, этот период увеличится до трех месяцев. Продавец должен будет выплатить деньги в течение десяти дней, но он сможет удержать расходы на обратную доставку.