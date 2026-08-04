Путин подписал закон о штрафах для сервисов доставок и маркетплейсов
Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности операторов цифровых платформ, включая маркетплейсы, сервисы доставки и агрегаторы объявлений. Это следует из документа, опубликованного на портале официальном портале правовых актов.
Согласно документу, за неполную проверку товарных карточек должностным лицам грозит штраф в размере 30 000–80 000 руб., юрлицам – 50 000–100 000. Такие же штрафы вводятся за удаление или ограничение карточек. За нарушения при снижении цен грозит штраф в 30 000–80 000 руб. для должностных лиц и 100 000–300 000 для юрлиц. Для компаний за нерассмотренные жалобы и споры предусмотрено взыскание до 500 000 руб.
Также КоАП пополнится статьей о штрафах за нарушения при размещении товаров на цифровых платформах. Должностным лицам грозит 5000–30 000 руб., компаниям – 30 000–70 000. Повторное нарушение влечет штрафы до 50 000 и до 200 000 руб. соответственно. ИП, самозанятые и иностранцы, работающие с платформами, будут нести ответственность как должностные лица. Закон начнет действовать с 1 октября 2026 г., за исключением некоторых положений.
Госдума приняла закон об административной ответственности для владельцев цифровых платформ 22 июля. Законопроект подготовлен Министерством экономического развития РФ. Как следует из пояснительной записки, изменения призваны создать систему норм для платформенной экономики, а также гарантировать защиту интересов покупателей и ответственных участников рынка.