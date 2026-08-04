Путин подписал закон о штрафах для сервисов доставок и маркетплейсов

Согласно документу, за неполную проверку товарных карточек должностным лицам грозит штраф в размере 30 000–80 000 руб., юрлицам – 50 000–100 000. Такие же штрафы вводятся за удаление или ограничение карточек. За нарушения при снижении цен грозит штраф в 30 000–80 000 руб. для должностных лиц и 100 000–300 000 для юрлиц. Для компаний за нерассмотренные жалобы и споры предусмотрено взыскание до 500 000 руб.