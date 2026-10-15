HeadHunter предложил создать экосистему фондов для подготовки компаний к IPO
В HeadHunter предложили разработать концепции экосистемы фондов роста, которые сформируют воронку будущих первичных размещений (IPO). С такой инициативой выступила заместитель гендиректора HeadHunter Мария Комарова на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями «Деловой России».
По ее словам, это также позволит упростить достижение цели по увеличению капитализации фондового рынка до 66% ВВП к 2030 г.
«Благодаря фондам прямых инвестиций, которые вошли в капитал HeadHunter 10 лет назад, мы провели IPO в 2019 г. и выросли в 10 раз. Новый рост частного бизнеса в России означает больше найма для нашей платформы и более глубокий фондовый рынок для нашей капитализации», – сказала Комарова.
Она добавила, что в российской экономике есть длинные деньги, но они не доходят до растущих компаний и работают сегодня в депозитах и облигациях. При этом тысячи частных компаний упираются в потолок: кредит слишком дорог, а для биржи они еще не готовы.
Заслушав просьбу, Путин поручил правительству и главе Банка России Эльвире Набиуллиной проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций.
«Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложение средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос», – добавил Путин. Глава государства подчеркнул, что ведущая роль в этой работе «конечно, принадлежит бизнесу».
30 сентября Путин объявил, что инвестиционному циклу в России необходимо дать новый импульс. Также необходимо поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и «в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост», говорил он.