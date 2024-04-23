ЕС обсудит включение в 14-й пакет санкций запрета на импорт российского СПГ

ЕС обсудит включение в 14-й пакет санкций запрета на импорт российского СПГОн может начать действовать уже в 2025 году
Страны Евросоюза (ЕС) обсуждают включение в 14-й пакет антироссийских санкций запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом 22 апреля заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем
Он назвал принятие очередного санкционного пакета «одной из самых важных задач». «Мы позаботимся о том, чтобы включить [в пакет] запрет на импорт СПГ», – сказал чиновник. Заявление МИД Швеции было сделано в преддверии встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. При этом Билльстрем не уточнил, кто еще из членов ЕС поддерживает полный запрет на поставки СПГ из РФ.
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