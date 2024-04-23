ЕС обсудит включение в 14-й пакет санкций запрета на импорт российского СПГ

Он назвал принятие очередного санкционного пакета «одной из самых важных задач». «Мы позаботимся о том, чтобы включить [в пакет] запрет на импорт СПГ», – сказал чиновник. Заявление МИД Швеции было сделано в преддверии встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. При этом Билльстрем не уточнил, кто еще из членов ЕС поддерживает полный запрет на поставки СПГ из РФ.