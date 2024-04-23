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ЕС обсудит включение в 14-й пакет санкций запрета на импорт российского СПГ

Он может начать действовать уже в 2025 году
Василий Милькин
JENS BUTTNER / dpa Picture-Alliance via AFP

Страны Евросоюза (ЕС) обсуждают включение в 14-й пакет антироссийских санкций запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом 22 апреля заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем

Он назвал принятие очередного санкционного пакета «одной из самых важных задач». «Мы позаботимся о том, чтобы включить [в пакет] запрет на импорт СПГ», – сказал чиновник. Заявление МИД Швеции было сделано в преддверии встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. При этом Билльстрем не уточнил, кто еще из членов ЕС поддерживает полный запрет на поставки СПГ из РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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