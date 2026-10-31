Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,072-1,06%USBN0,139+2,73%KLVZ1,952+0,41%IMOEX2 510,92-0,08%RTSI981,9-0,08%RGBI112,48+0,19%RGBITR779,73+0,28%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В ночь на 1 ноября в Москве ожидаются заморозки до -5 градусов

Анна Суслова
Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»
Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Ночью с 31 на 1 ноября в Московском регионе ожидаются заморозки до -5 градусов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«Предстоящей ночью на фоне небольшой облачности температура воздуха составит в Москве от минус 2 до нуля градусов, по области – от нуля до минус 5 градусов», – сказал собеседник агентства.

По данным Гидрометцентра, осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточным. Его скорость составит 2–7 м/с.

1 ноября температура воздуха в Москве составит +9–11 градусов, а в Подмосковье – +7–12 градусов. При этом характер погоды не изменится.

30 октября специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что предстоящие выходные в столичном регионе закольцуют затянувшийся период позднего бабьего лета: из-за облаков снова выглянет солнце, осадки маловероятны, по ночам воздух будет остывать до +1…+4 градусов, днем +8…+11 градусов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её