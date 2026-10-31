В ночь на 1 ноября в Москве ожидаются заморозки до -5 градусов
Ночью с 31 на 1 ноября в Московском регионе ожидаются заморозки до -5 градусов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
«Предстоящей ночью на фоне небольшой облачности температура воздуха составит в Москве от минус 2 до нуля градусов, по области – от нуля до минус 5 градусов», – сказал собеседник агентства.
По данным Гидрометцентра, осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточным. Его скорость составит 2–7 м/с.
1 ноября температура воздуха в Москве составит +9–11 градусов, а в Подмосковье – +7–12 градусов. При этом характер погоды не изменится.
30 октября специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что предстоящие выходные в столичном регионе закольцуют затянувшийся период позднего бабьего лета: из-за облаков снова выглянет солнце, осадки маловероятны, по ночам воздух будет остывать до +1…+4 градусов, днем +8…+11 градусов.