Синоптик: в Москве в выходные ожидается до 10 градусов тепла
В Москве 31 октября и 1 ноября ожидается сухая погода с температурой воздуха до +10 градусов и повышенным атмосферным давлением. Об этом сообщил «РИА Новости» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Температура воздуха в Москве за счет большей облачности составит около +10 градусов в субботу и +7…+9 градусов в воскресенье. Осадков при этом не ожидается», – рассказал синоптик.
По его словам, в выходные в столице будет преобладать юго-восточный ветер со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 750–752 мм рт. ст., что на 4–6 мм выше климатической нормы.
30 октября специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что предстоящие выходные станут завершением затянувшегося периода позднего бабьего лета в Москве. По его оценке, это будет последнее тепло уходящего сезона.
Тишковец отмечал, что октябрь в столице оказался на 3,2 градуса теплее климатической нормы, а дефицит осадков достиг 54%. Среднемесячная температура воздуха составляет +9,2 градуса, что соответствует показателю рекордно теплого октября 2020 г.