Александр Новак: «Основные факторы развития экономики находятся внутри нашей страны»

«Основные факторы развития экономики находятся внутри нашей страны»Вице-премьер рассказал «Ведомостям» о влиянии торговых войн на Россию, сотрудничестве с ОПЕК+ и партнерстве с Китаем
До главного делового события года – Петербургского международного экономического форума – 2025 – остались считанные дни. В специальном проекте «Глобальное развитие: от кризиса к экономике партнерства» «Ведомости» вместе с ведущими российскими и мировыми экономистами, руководителями бизнеса и государственного управления обсуждают возможные векторы глобального и отраслевого развития. В преддверии форума на вопросы «Ведомостей» ответил заместитель председателя правительства Александр Новак, курирующий развитие российской экономики. Он рассказал о стимулах и драйверах для рынка капитала в России, последствиях торговых тарифов США и влиянии геополитической напряженности на нефтяные цены.
– Один из ключевых треков предстоящего ПМЭФа звучит так: «Мировая экономика – новая платформа глобального роста». За последние несколько месяцев мировая экономика пережила не просто ряд шоков, а настоящих тектонических сдвигов. С вашей точки зрения, глобальный рост, в контексте именно общего движения, возможен или мир неуклонно стремится в сторону регионализации?
– Рост мировой экономики на горизонте до 2030 г. в той или иной мере продолжится. Но вместе с тем динамика ее роста будет зависеть от новых вызовов и угроз, оказывающих влияние, в первую очередь, на глобальные торговые потоки. Речь прежде всего идет об усиливающейся экономической фрагментации мировых рынков – когда торговля, инвестиции, обмен услугами и технологиями подчиняются логике «свое» и «чужое». В результате сокращаются инвестиционная активность и благосостояние мирового населения.
Эти процессы начались не вчера. С начала 2000-х происходит смещение экономического центра мира с Запада на Восток. Развивающиеся страны, прежде всего Китай, получают гораздо большую роль в глобальной экономике. Конечно, подобная ситуация не устраивает тех, кто привык диктовать свои условия. И мы все чаще видим, как для противодействия растущему влиянию на мировую экономику развивающихся государств страны Запада принимают активные попытки удержать статус-кво на мировой арене и сохранить свое лидерство.
Как следствие этого, на первый план выходят усиление протекционизма в национальной экономике и пересмотр сложившихся результатов глобализации. Основными шагами в этом направлении стали фактическое разрушение многосторонних механизмов ВТО, односторонние тарифные и нетарифные ограничения в отношении развивающихся стран под предлогом «угроз национальным интересам», введение разнообразных санкций против конкурентов.
Текущая эскалация тарифных ограничений также, безусловно, является очередным следствием противостояния Запада и остального мира. Стремление сохранить доминирующие позиции в глобальной экономике происходит путем «продавливания» двусторонних соглашений вместо многосторонних. И такие шаги, очевидно, ведут к новому витку регионализации, наблюдаемой с 2022 г., и закреплению стран в рамках «блоков».
В сложившихся условиях для нас на первый план выходит обеспечение реализации национальной повестки развития и построение устойчивых партнерств с дружественными странами со своей инфраструктурой обеспечения интересов этих партнерств. Это касается экономического, финансового и технологического суверенитета Российской Федерации, что в условиях вовлеченности в глобальные цепочки добавленной стоимости требует, прежде всего, перенастройки внешнеэкономических связей с торговыми партнерами.
Хочу напомнить, что тенденции регионализации мировой экономики учтены нами при подготовке Стратегии внешнеэкономической деятельности, принятой правительством в начале прошлого года, поэтому взаимоотношения с торговыми партнерами выстраиваются и развиваются с учетом влияния геоэкономической фрагментации и открывающихся возможностей для России.
– Одним из безусловных лидеров дестабилизации стали новые тарифы США, которые с высокой долей вероятности приведут к перекраиванию торговых потоков. Что это для России прежде всего – риск или возможности? Сколько процентов или процентных пунктов у ВВП России может отнять глобальная торговая война?
– Отнять или прибавить? Нет, серьезно, с точки зрения прогнозирования ситуация в мировой торговле на данный момент является самой большой зоной неопределенности. Вариантов развития – величайшее множество, их реализация зависит от большого количества внешних и внутренних факторов.
Мир шире, чем отдельные западные страны и круг их партнеров. Скорее всего, ситуация с торговыми войнами будет не всеобщей. Какие-то товарные потоки будут перенаправлены, как это обычно происходит при торговых войнах.
При этом повторения ситуации пандемии, когда мировая торговля остановилась, а торговые потоки разрушились, не произойдет. Поэтому в базовом сценарии прогноза, утвержденном правительством, заложено, что темпы роста мировой торговли замедлятся, но не уйдут в рецессию.
Вы правы, для нас действительно здесь есть две стороны медали: это и риски, и возможности. Риски связаны с замедлением в целом мировой экономики, а также спроса и цен на традиционные товары российского экспорта. С другой стороны, это возможное удешевление логистики, открытие новых ниш, замещение российской продукцией товаров, которые уйдут с определенных рынков. С точки зрения импорта возникают риски для нашего внутреннего рынка, отечественных производителей.
И все же, как бы не развивалась ситуация в мире, основные факторы развития российской экономики находятся не вовне, а внутри нашей страны. Главный из них, при всей важности проактивной работы правительства и Банка России, – это частная предпринимательская инициатива. Гибкость и адаптационные способности национального бизнеса – залог устойчивости нашей экономики все последние годы. Основная задача органов власти заключается в том, чтобы всячески развивать и поддерживать эти качества.
Однако, размышляя над всеми происходящими изменениями, которые, как вы сказали, вызвали «дестабилизирующие тарифы США», важно понимать, что тарифы – это лишь инструмент, а цель состоит вовсе не в том, чтобы перенаправить торговые потоки. Цель, по-видимому, стоит в возвращении ключевых цепочек производства на коренную территорию США, возвращении производств, компетенций, инфраструктуры. Локализация цепочек добавленной стоимости – вот чего хочет добиться администрация Трампа. Какой уровень тарифов нужен, чтобы развернуть инвестиции? Это интересный вопрос. Думаю, 10–15% итогового тарифа с учетом того, сколько раз товары в современном мире пересекают таможенные границы, будет вполне достаточно для создания стимулов перенаправления инвестиционных потоков. А текущие 50%-ные или 100%-ные тарифы – это не более чем переговорная позиция, с которой начала формироваться переговорная тактика.
– Рассматривает ли правительство меры по стимулированию инвестиционной активности россиян? Может ли более активное привлечение средств граждан на фондовый рынок помочь бизнесу решить проблему с недостатком финансирования?
– Да, безусловно, меры по стимулированию инвестиционной активности принимаются, в том числе, как вы знаете, в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и входящего в его состав федерального проекта «Развитие финансового рынка». Также на развитие субъектов МСП и малых технологических компаний за счет привлечения средств с финансового рынка направлены отдельные меры поддержки федеральных проектов «МСП» и «Технологии» соответственно.
В рамках достижения показателей «майского указа» у наших граждан есть возможности инвестирования в долгосрочные инструменты. Например, один из них – Программа долгосрочных сбережений, ПДС. Она предполагает создание государством условий для формирования долгосрочных сбережений, которые формируются как из личных средств, так и из пенсионных накоплений граждан.
Эта программа – новый универсальный сберегательный продукт, который позволит каждому при стимулирующей поддержке государства сформировать капитал на свои приоритетные цели. ПДС особенно актуальна для семей, стремящихся обеспечить будущее своих детей, создать финансовую подушку безопасности, приобрести жилье или оплатить образование. Вместе с банками мы стараемся активно информировать граждан о наличии таких программ и возможностях, которые они предоставляют.
Другой инструмент стимулирования инвестиций – это более активное привлечение средств граждан на фондовый рынок, что может оказать значительное влияние на решение проблемы недостатка финансирования для бизнеса. Во-первых, привлечение средств граждан поможет диверсифицировать источники финансирования для бизнеса. Это уменьшит зависимость компаний от банковских кредитов и позволит им легче адаптироваться к меняющимся экономическим условиям.
Кроме того, активное участие граждан в фондовом рынке может способствовать повышению финансовой грамотности населения. Образованные инвесторы лучше понимают риски и возможности, соответственно, они принимают более взвешенные инвестиционные решения. Что, в свою очередь, создает более здоровую инвестиционную среду и способствует экономическому росту.
Конечно, мы понимаем, что обозначенные стимулы будут намного лучше работать при снижении ставок по депозитам. Это касается процентных ставок и со стороны депозитов, и со стороны кредитов. По нашим оценкам, постепенное, правильное охлаждение экономики уже происходит. Граждане со временем будут выходить из депозитов и рассматривать возможность диверсификации накоплений.
– Какие драйверы, на ваш взгляд, могут быть у рынка капитала в текущих геополитических и экономических условиях?
– Таких стимулов или драйверов сейчас несколько. Главным «драйвером» является макроэкономическая стабильность. Снижение инфляционных ожиданий, последовательная и предсказуемая экономическая политика способствуют росту доверия инвесторов к рынку акций и облигаций.
Контроль инфляции помогает снизить риски инвестирования и увеличивает привлекательность активов на рынке капитала.
В условиях санкционного давления и ограниченного доступа к международным финансовым рынкам российские компании стремятся находить новые источники финансирования внутри страны. В результате есть спрос на финансовые инструменты, такие как облигации и акции, и это может способствовать росту фондового рынка. Увеличение числа эмитентов и расширение спектра предлагаемых финансовых продуктов также способствуют развитию рынка капитала.
Важным драйвером может стать и развитие инфраструктуры для привлечения инвестиций. Власти и финансовые институты могут внедрять новые механизмы поддержки бизнеса, такие как налоговые льготы для инвесторов, программы по улучшению финансовой грамотности населения и создание более удобных условий для выхода на фондовый рынок. Это позволит не только увеличить количество инвесторов, но и повысить их доверие к финансовым инструментам.
Кроме того, на мой взгляд, цифровизация и развитие финансовых технологий, цифровых платформ придают значительный импульс для рынка капитала. Еще один плюс в этом плане состоит в том, что цифровые технологии способствуют росту ликвидности и снижению транзакционных издержек.
– На недавней стратсессии правительства о Национальной модели целевых условий ведения бизнеса вы отдельно подчеркнули, что к 2030 г. Россия должна войти в топ-20 стран по состоянию инвестиционного климата по оценке рейтинга Всемирного банка B-READY. На ПМЭФе предстоит обсуждение этого рейтинга. В чем вы видите ключевые приоритеты улучшения делового климата в России? В каких аспектах сегодня присутствуют наибольшие «зоны развития»?
– Хочу прежде всего пояснить, что международный рейтинг делового и инвестиционного климата Всемирного банка выступает одним из базисов формирования Национальной модели целевых условий ведения бизнеса наряду с национальными целями развития России и рейтингом состояния инвестиционного климата.
При анализе данных пилотного исследования делового климата России, проведенного Агентством стратегических инициатив, были выделены «зоны развития». В рамках направлений по инженерной инфраструктуре, трудовым нормам, налогообложению, разрешению споров у бизнеса больше всего сложностей возникает с эффективностью правоприменения госуслуг, даже с учетом хорошо проработанной нормативно-правовой базы в стране. Мы сформировали рабочие группы, которые в данный момент разрабатывают инициативы для улучшения показателей, например таких, как уменьшение количества часов на подготовку и отправку налоговой отчетности. Речь об отчетности, которая сейчас составляет около 160 часов в год. Еще пример: реализация инициатив по развитию альтернативных форм урегулирования споров, прежде всего при помощи третейских судов и медиации.
Обратная ситуация сложилась по направлениям регистрации бизнеса, финансовым услугам, процедуре банкротства. Оценка показывает необходимость улучшения нормативно-правовых актов в российском законодательстве. К примеру, такие инициативы, как разработка и принятие норм о реструктуризации, о досудебной реструктуризации долга с целью уменьшение сроков нахождения компаний в банкротстве. Кроме того, обсуждаются нормы, изменяющие процесс реализации активов и замещения активов в конкурсном производстве.
Ориентируясь в том числе на международный рейтинг, мы планируем представить ключевые приоритеты и результаты формирования Национальной модели на Петербургском форуме, мы открыты и будем рады участию в дискуссии как можно большего числа интересантов.
– Есть ли у правительства сценарий развития экономики, при котором санкции против России смягчаются? Если да, то отмена каких ограничений видится вам наиболее реалистичной?
– Такой сценарий есть в числе многих прогнозов, разработанных Минэкономразвития, но он не является основным. В базовом сценарии прогноза, утвержденном правительством, не закладывается резких изменений с точки зрения санкционного давления.
– Нефтяные цены сейчас тоже оказались во власти геополитики. На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что мы вновь вступаем в «эпоху низких цен»? Релевантно ли в таком контексте решение ОПЕК+ об ускорении роста объемов добычи? Обсуждается ли его корректировка?
– Мировые цены на нефть исторически были под давлением как политических факторов, так и баланса спроса и предложения. Ключевым фактором волатильности в последние годы остается ситуация на Ближнем Востоке и риски ограничения поставок через Ормузский пролив, а также продолжающееся восстановление мировой экономики и риски, связанные с торговыми войнами, развязанными США.
Исторически, доступные цены провоцируют дополнительный спрос на нефть при сохраняющейся глобальной топливной конкуренции. И в целом в мире наблюдается потребность в дополнительных объемах сырья. Мы полагаем, что ОПЕК объективно оценивает ситуацию касательно перспектив мирового спроса на нефть, и высоко оцениваем компетентность экспертов из ОПЕК.
Что касается вопроса корректировки, то страны ОПЕК+ находятся в постоянном контакте, мониторят ситуацию на рынке и готовы гибко и оперативно реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры. При необходимости параметры сделки могут корректироваться и в будущем для обеспечения оптимального соотношения спроса и предложения.
А в краткосрочном плане – нефтяные цены всегда находятся во власти геополитики. Например, обострение израиле-иранского конфликта сейчас. Ключевые вопросы, которые задают хорошие экономисты в таких случаях внешних шоков, – это шок временный (краткосрочный) или постоянный (перманентный) и с какой он стороны – спроса или предложения? И уже от этих вариантов происходит сценирование и выработка оптимальной политики.
– На ПМЭФе планируется обсуждение баланса интересов производителей и потребителей на мировом рынке ТЭКа. Вы лично участвовали в формировании текущей архитектуры равновесия, которая позволила стабилизировать рынки. Сегодня вы видите риски нарушения баланса спроса и предложения на нефтяном рынке в среднесрочной перспективе?
– Данные говорят о том, что в апреле спрос на нефть в мире составил порядка 103,1 мбс при предложении в 103,7 мбс. Учитывая текущее состояние рынка нефти и в целом его сбалансированность, а также традиционно высокий сезон спроса в летний период, крайне важной задачей является исполнение своих обязательств каждой страной.
Радикальное изменение внешнеэкономической среды (имею в виду нарастающее санкционное давление, нестабильную геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, а также высокую волатильность на мировом нефтяном рынке) подтверждает, что действующий механизм реализации соглашения – наиболее эффективный инструмент. Он обеспечивает максимальную эффективность добычи нефти и доходов государства. Таким образом, координирующую роль на рынке играет и продолжит играть ОПЕК+, как это и было на протяжении последних пяти лет.
– ПМЭФ традиционно является площадкой международного диалога. По вашему мнению, какие наиболее важные факторы будут определять будущие отношения между странами-производителями и странами-потребителями энергии и как Россия может способствовать укреплению сотрудничества и стабильности в этой динамичной среде?
– Мы является свидетелями трансформации энергетического рынка, где на фоне ускорения энергопотребления ускоренный рост наблюдается по всем видам энергоресурсов, как традиционных – нефть, газ, уголь, так и ВИЭ. Наблюдается ренессанс спроса на развитие АЭС.
Ключевыми драйверами уже стали рост количества населения в развивающихся странах и обширное развитие систем обработки данных. И все это на фоне внедрения искусственного интеллекта.
Недавнее масштабное отключение электроэнергии в Испании и Португалии показывает, что важно обеспечить население электроэнергией по экономически целесообразным ценам. Также, помимо внутренней генерации и выбора оптимального источника в условиях межтопливной конкуренции, очень важно обеспечить возможность доставки первичных ресурсов по приемлемым ценам.
В этой связи не могу не сказать очевидное. Россия является ключевым поставщиком энергетических ресурсов по всему миру. И не только нефти, газа и СПГ, но и угля, что в условиях растущего спроса является важным конкурентным преимуществом. Россия является также и надежным партнером по поставкам своих энергоносителей, все условия контрактов соблюдаются, и, учитывая текущие реалии в мире, только долгосрочные контракты и ответственные взаимоотношения могут стать гарантами стабильного обеспечения энергоресурсами.
– Требуется ли, на ваш взгляд, в связи с последними геополитическими событиями корректировка Энергетической стратегии, утвержденной недавно, или она уже учитывает все возможные риски?
– При разработке Энергетической стратегии до 2050 г. был рассмотрен пул сценариев, предполагающих различные внутренние и внешние предпосылки и результаты развития российской энергетики. В частности, Энергетическая стратегия до 2050 г. учитывает стресс-сценарий, который предполагает значительное снижение производственных показателей отраслей ТЭКа на фоне сокращения экспортных возможностей и общего ухудшения внешних условий функционирования.
Расчет количественных показателей в рамках стресс-сценария стратегии позволил выявить основные вызовы для российской энергетики в каждой из ее отраслей и разработать специальные мероприятия для митигирования последствий при условии реализации такого сценария.
Но, безусловно, в случае существенных изменений, не учтенных в широком диапазоне сценариев стратегии, в нее могут быть внесены корректировки. Однако основные направления работы останутся теми же.
– Сохраняется ли в текущих условиях актуальность проекта «Сила Сибири – 2»? Удалось ли договориться с коллегами из КНР по стоимости газа? Если да, то в какие сроки по проекту может быть подписан контракт и какой объем поставок обсуждается сейчас?
– Китай – один из крупнейших потребителей энергоресурсов в мире, и его быстрое экономическое развитие, рост промышленности и урбанизация способствуют постоянному увеличению спроса на энергию. Особенно заметна растущая роль природного газа, который используется как более экологически чистая альтернатива углю. В 2024 г. спрос на газ в Китае составил около 430 млрд куб. м по сравнению с 373 млрд куб. м в 2021-м, то есть увеличился на 15%.
Также в энергетике Китая за последние годы значительно возросла роль возобновляемых источников энергии – страна является безусловным лидером по установленной мощности солнечной и ветрогенерации. Если в 2021 г. показатель составлял 636 ГВт, то к 2024 г. он достиг порядка 1400 ГВт. Однако рост использования возобновляемых источников энергии не означает отказа от природного газа. Как ожидается, газ будет использоваться в качестве «балансирующего» топлива в случаях недостаточной выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии и останется гарантом энергетической безопасности Китая. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, в сценарии действующих политик Китай будет увеличивать потребление газа в течение всего прогнозного периода, до 2050 г. К этому времени, как ожидается, спрос на газ в Китае увеличится более чем на 30% относительно 2023 г.
Россия, являющаяся лидером по объемам запасов природного газа (сейчас это 63,4 трлн куб. м), остается одним из главных поставщиков данного топлива в Китай. В этой связи, бесспорно, проект «Сила Сибири – 2» сохраняет свою актуальность. Что касается остального, то более детальная информация непосредственно по самому проекту является предметом коммерческих переговоров.
– Сохраняются ли планы по строительству нефтепровода в Китай параллельно «Силе Сибири – 2»? Вы говорили о возможности поставок по нему до 30 млн т нефти в год. Подтверждает ли Китай интерес к этому проекту? В какие сроки может быть построен такой трубопровод? Есть ли предварительная оценка его стоимости?
– Повторюсь: поскольку реализация проекта – это ответственность профильных компаний, детали соглашений относятся к категории коммерческой тайны и не выносились в публичное поле. Однако добавлю, что, согласно прогнозам ОПЕК, спрос Китая на нефть в 2023–2050 гг. будет в среднем расти на 2,5% в год. На этом фоне реализация новых инфраструктурных проектов представляется немаловажной частью сферы интересов топливно-энергетической отрасли Китая.
– Есть ли риски для ФНБ из-за снижения нефтегазовых доходов бюджета? Минфин уже рассматривает возможность корректировки цены отсечения по бюджетному правилу. В этом случае какие перспективы у российской «кубышки»? Считаете ли вы важным продолжать накапливать ФНБ?
– На сегодняшний день цена отсечения по бюджетному правилу составляет $60/барр., а средний показатель Urals FOB в январе – апреле 2025 г. колеблется в диапазоне $59–60/барр.
Но текущие мировые цены на нефть являются краткосрочным следствием сложившейся рыночной конъюнктуры с учетом усиления фактора торговых войн и геополитической напряженности и не устраивают большинство ключевых производителей нефти. Поэтому цены на нефть будут корректироваться по мере нивелирования эффекта «рыночных шоков» и примут восходящую динамику.
Что касается ФНБ, то, безусловно, важно продолжать его накапливать. Фонд позволяет не только реализовывать социальные проекты и поддерживать благосостояние граждан, но и содействует развитию промышленности и инфраструктуры России.
– Есть ли потребность в замещении экспорта сырья и продукции первых переделов новыми высокотехнологичными товарами? Нужны ли для этого новые механизмы поддержки со стороны государства?
– В условиях повышенного санкционного давления на российский ТЭК происходит активное импортозамещение. Параллельно активно идет работа по завершению модернизации НПЗ для повышения качества выпускаемой продукции. Объем нефтегазового машиностроения сейчас превышает 500 млрд руб., а уже к 2030 г. планируется импортозаместить критическое оборудование на все 100%.
Если посмотреть с точки зрения нефтехимии, то к 2030 г. планируется кратно увеличить объемы производства крупнотоннажных пластиков – до 14 млн т. Развитие нефтепереработки позволит стопроцентно обеспечивать внутренний рынок по приемлемым ценам. При реализации всех проектов по импортозамещению Россия готова приступить к экспорту услуг и поставке энергии «под ключ», то есть от сырья до постройки перерабатывающих комплексов в других странах.
Таким образом, ключевые меры поддержки как машиностроения, так и производства вторичных продуктов уже реализуются в нашей стране. Новые же меры и механизмы поддержки со стороны государства требуют проработки эффектов и оценки влияния на отрасль.
– Ключевая тема ПМЭФа: общие ценности – основа роста в многополярном мире. В начале нашей беседы мы уже обсудили экономическую регионализацию, но не менее важным является разделение по ценностным ориентирам. Углеродная нейтральность до недавнего времени казалась общей целью всех стран: принимались программы, выделялись существенные бюджеты на решение этих задач. Но приход Трампа на пост президента США нарушил статус-кво. Он заявил, что слишком большой акцент на возобновляемые источники энергии грозит безопасности США. Не видите ли в этом в целом разворот и смену парадигмы в общественном и политическом сознании? На ваш взгляд, как соблюсти баланс между миром настоящего и миром будущего, учесть приоритеты всех поколений?
– Посмотрите, что мы с вами видим сегодня? Агрессивная политика достижения углеродной нейтральности в ущерб экономической эффективности и тренд на глобальное замещение возобновляемыми источниками энергии традиционных источников постепенно смещается в более прагматичное русло. Многие страны адаптируют свою энергетическую политику в сторону экономически сбалансированного подхода в выборе источников энергии.
По данным ежегодного отчета BloombergNEF, глобальные инвестиции в энергопереход в 2024 г. выросли на 11%, впервые превысив $2 трлн. Однако темпы роста оказались ниже, чем в предыдущие три года, когда инвестиции росли на 24–29% в год. Таким образом, для достижения целей углеродной нейтральности и нулевого уровня выбросов к середине века глобальные инвестиции в энергопереход в период 2025–2030 гг. должны составлять в среднем $5,6 трлн в год.
Но в прошлом году инвесторы вывели более $30 млрд из климатоориентированных инвестфондов, что положило конец четырехлетнему буму, в ходе которого стоимость активов выросла в 7 раз до $541 млрд. Несмотря на шестикратный рост инвестиций в энергопереход за последние 10 лет, их текущий уровень составляет лишь 37% от необходимого для достижения углеродной нейтральности. Крупнейшим таким рынком стал Китай, на который пришлось $818 млрд инвестиций.
К числу факторов, существенно ограничивающих возможности для широкомасштабного внедрения возобновляемых источников энергии, можно отнести недостаточную пропускную способность электрических сетей, расширение которых существенно снижает экономическую эффективность такой генерации. Также есть ограничения, связанные с зависимостью производства от погодных условий. И все это на фоне низкого уровня зрелости технологий накопления энергии.
Недавний энергокризис в Испании и Португалии дополнительно подтверждает, что на сегодняшний день именно сетевой комплекс является наименее готовым к работе в условиях энергоперехода элементом энергосистемы. Поэтому в условиях существующего уровня развития энергосистем и обусловленных этим рисков необходимо, прежде всего, обеспечить баланс между экономической эффективностью, надежностью энергообеспечения и уровнем выбросов парниковых газов.