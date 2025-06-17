Александр Новак: «Основные факторы развития экономики находятся внутри нашей страны»

– Ключевая тема ПМЭФа: общие ценности – основа роста в многополярном мире. В начале нашей беседы мы уже обсудили экономическую регионализацию, но не менее важным является разделение по ценностным ориентирам. Углеродная нейтральность до недавнего времени казалась общей целью всех стран: принимались программы, выделялись существенные бюджеты на решение этих задач. Но приход Трампа на пост президента США нарушил статус-кво. Он заявил, что слишком большой акцент на возобновляемые источники энергии грозит безопасности США. Не видите ли в этом в целом разворот и смену парадигмы в общественном и политическом сознании? На ваш взгляд, как соблюсти баланс между миром настоящего и миром будущего, учесть приоритеты всех поколений?