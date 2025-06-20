«Роснефть» и Росимущество заключили соглашение о сотрудничестве
«Роснефть» и Росимущество в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о взаимодействии в области совершенствования стандартов корпоративного управления в компаниях с государственным участием. Об этом сообщается на сайте компании.
Документ подписали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и руководитель агентства Вадим Яковенко. В рамках соглашения стороны будут работать по совершенствованию стандартов и методологической базы корпоративного управления. Предполагается также взаимодействие в области развития информационного обмена на основе современных IT-систем и проведение совместных практических конференций.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Ключевой темой форума обозначено «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».