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«Роснефть» и Росимущество заключили соглашение о сотрудничестве

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«Роснефть» и Росимущество в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о взаимодействии в области совершенствования стандартов корпоративного управления в компаниях с государственным участием. Об этом сообщается на сайте компании.

Документ подписали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и руководитель агентства Вадим Яковенко. В рамках соглашения стороны будут работать по совершенствованию стандартов и методологической базы корпоративного управления. Предполагается также взаимодействие в области развития информационного обмена на основе современных IT-систем и проведение совместных практических конференций.

ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Ключевой темой форума обозначено «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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