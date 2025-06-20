«Росатом» договаривается о строительстве АЭС большой мощности в Узбекистане

«Росатом» договаривается о строительстве АЭС большой мощности в УзбекистанеВ стране растет потребление энергии и снижается добыча газа
Соглашение предусматривает, что стороны изучат возможность строительства двух энергоблоков ВВЭР-1000 с расширением до четырех таких блоков, следует из сообщения «Росатома» к подписанию. Реакторы этого типа работают в России и на зарубежных объектах – в Китае (АЭС «Тяньвань») и Индии (АЭС «Куданкулам»).
Новая АЭС может расположиться на одной площадке с энергоблоками атомной станции малой мощности (АСММ), отметил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в беседе с журналистами после подписания.
В мае 2024 г. российская госкорпорация и «Узатом» подписали контракт на сооружение АСММ в Узбекистане. Проект предусматривает строительство в Джизакской области атомной станции по российскому проекту мощностью 330 МВт, состоящей из шести реакторов на базе установки РИТМ-200Н мощностью 55 МВт. Аналогичные реакторы сейчас используются в современных атомных ледоколах проекта 22220 – «Арктика», «Сибирь» и «Урал».
Глава «Росатома» пояснил, что расположение электростанций на одной площадке даст возможность оптимизировать затраты на строительство АЭС большой мощности примерно на 10%. При этом выручка от работы АСММ может быть направлена на финансирование строительства АЭС, добавил он. По словам Лихачева, это сделает стоимость производимой электроэнергии более привлекательной для потребителей.
Кроме того, подобная схема позволит оперативно менять объемы выработки на этих электростанциях, считает топ-менеджер.
Как отмечается в сообщении госкорпорации, «Росатом» «активно продвигается» в строительстве АСММ и уже начал изготовление реакторного оборудования для ее первого энергоблока.
«Росатом» также будет вести строительство еще одной АЭС в Средней Азии – в Казахстане. В середине июня агентство по атомной энергии Казахстана приняло решение о том, что российская госкорпорация возглавит международный консорциум по строительству атомной станции в республике. Ожидается, что АЭС в Алма-Атинской области на берегу озера Балхаш будет построена к 2035 г. Стоимость проекта оценивается в $11,2 млрд.
Основной станции в Казахстане будут реакторы ВВЭР-1200 поколения «3+». Сейчас четыре таких энергоблока работают в России и два – в Белоруссии. Кроме того, эти реакторы будут установлены на строящиеся АЭС в Венгрии, Египте, Турции, Бангладеш и Китае. «Росатом» и агентство по атомной энергии Казахстана 20 июня подписали дорожную карту по проекту.
Эксперт по энергетике Кирилл Родионов считает, что интерес к строительству АЭС со стороны Узбекистана обусловлен существенным ростом потребления электроэнергии в стране. По данным аналитического центра Ember, в 2017–2023 гг. показатель вырос более чем на 30%. В абсолютном выражении прирост составил 19 млрд кВтч, что сопоставимо с ежегодным потреблением Латвии и Эстонии вместе взятых, отмечает аналитик.
Руководитель группы аналитики в энергетике Kept Сергей Роженко добавляет, что к 2030 г. объем потребления электроэнергии в стране может вырасти еще на 12,5% – с 80 млрд кВтч в 2024 г. до более чем 90 млрд кВтч.
Вместе с тем в Узбекистане снижается производство газа. В 2018–2024 гг. добыча сократилась более чем на 20% до 44,6 млрд куб. м, отмечает Роженко. Он напоминает, что это привело к блэкаутам в зимний период и началу импорта газа из России осенью 2023 г. В этих условиях строительство АЭС становится элементом энергетической безопасности страны, считает эксперт.
По его оценке, АЭС из двух реакторов позволит Узбекистану экономить до 4 млрд куб. м газа в год. Независимый промышленный эксперт Максим Худалов отмечает, что часть этих объемов республика сможет поставлять на экспорт. Сейчас Узбекистан испытывает сложности с исполнением экспортного контракта с Китаем, напоминает он.
При соблюдении всех процедур, включая лицензирование и проектирование, ввод АЭС в эксплуатацию возможен через шесть-восемь лет после начала работ на площадке, говорит Роженко. Те же сроки называет Худалов. Роженко при этом допускает ускорение строительства благодаря синергетическому эффекту от строительства АСММ. Родионов считает, что при оценке сроков строительства стоит ориентироваться на проект сооружения АЭС в Казахстане. По его мнению, при быстром согласовании проекта станция может быть введена в эксплуатацию в 2035 г.
Стоимость строительства станции будет зависеть от модели финансирования и степени локализации, отмечает Роженко. По его оценке, при строительстве двух энергоблоков проект будет стоить $10–13 млрд. Родионов оценивает стоимость строительства примерно в $15 млрд. По мнению эксперта, проект будет финансироваться за счет российских экспортных кредитов, как и ряд других зарубежных строек «Росатома».