«Росатом» договаривается о строительстве АЭС большой мощности в Узбекистане

«Росатом» также будет вести строительство еще одной АЭС в Средней Азии – в Казахстане. В середине июня агентство по атомной энергии Казахстана приняло решение о том, что российская госкорпорация возглавит международный консорциум по строительству атомной станции в республике. Ожидается, что АЭС в Алма-Атинской области на берегу озера Балхаш будет построена к 2035 г. Стоимость проекта оценивается в $11,2 млрд.