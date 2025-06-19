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Главные заявления экономического блока на сессии ПМЭФа

Минфин, ЦБ и Минэк оценили возможность рецессии и обсудили новую модель экономики
Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

19 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошла сессия «Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов». Министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и председатель Банка России Эльвира Набиуллина обсудили приоритеты экономики, ее охлаждение, а также эффективность своих ведомств.

О моделях экономики

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, выступивший модератором встречи, предложил оценить слова замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина о необходимости новой модели экономического роста.

Набиуллина согласилась. По ее словам, экономика росла последние два года за счет использования освободившихся ресурсов, рабочей силы: «То есть мы этот резерв во многом использовали, и многие компании просто столкнулись с дефицитом рабочей силы». Она призвала подумать о «некоторой новой модели роста». Набиуллина при этом уточнила, что модели экономического роста периодически меняются и это «нормальный процесс».

Решетников предупредил, что при смене модели должна быть преемственность, «без революций». «Вопрос смены [модели] – это всегда что-то выкинуть и что-то новое поставить. У нас, как правило, это заканчивается тем, что новое не работает и мы очень долго восстанавливаем старое», – указал он. Решетников уточнил, что когда говорим о смене модели, речь идет, скорее, о смене долгосрочных трендов.

Нынешняя модель показывает рост экономики 4%, подчеркнул Силуанов . Министр финансов назвал действующую модель роста экономики РФ «в целом жизнеспособной».

Экономика предложения 

Экономика предложения – это инвестиции, а расширение спроса военно-промышленного комплекса (ВПК) приводит к росту вложений, отметил Решетников. Вместе с тем, экономика предложения зависит от денежно-кредитной политики, которую проводит ЦБ: «Мы должны понимать, что сложная машиностроительная техническая продукция, с большими НИОКРами, она очень сильно зависит от уровня процентных ставок».

Причем такая продукция зависит от процентных ставок дважды, добавил министр. Во-первых, длительный цикл изготовления из-за процентов на инвестиционной стадии. Во-вторых, сегодня покупка продукции проходит через рассрочку, где учитывается стоимость денег. Россия, по версии Решетникова, сама для себя закрыла внешние рынки в этом направлении.

«Потому что на 15-20% наш "локомотив" конкурентоспособнее в момент выхода с завода, но когда, например, в китайский "локомотив" добавляют китайские деньги на период 70 лет – мы те же 20% проигрываем. Потому что просто у нас деньги дорогие», – пояснил министр.

Охлаждение или рецессия

В России «похолодание» экономики, но за ним «всегда приходит лето», заявил Силуанов, отвечая на вопрос о состоянии экономики. «Вы представляете, насколько была бы лучше погода, если бы Гидрометцентр передали в Минфин», – пошутил Макаров.

Набиуллина оценила состояние как «выход из перегрева». Она вернулась к теме экономики предложения, противопоставляя ее экономике спроса. По ее словам, экономика спроса росла, а экономика предложения – отставала: «Отсюда и перегрев, и инфляция».

В Минэке же дали суровый прогноз: Решетников заявил, что, по ощущениям бизнеса, российская экономика находится на грани перехода в рецессию. «Все наши цифры – это зеркало заднего вида», – уточнил министр, говоря о стремительно устаревающей статистике, показывающей охлаждение.

Приоритеты экономики

Макаров задал вопрос Силуанову: «Все равно надо выделять приоритеты [в экономике]. Если у нас нет приоритетных отраслей, то у нас нет приоритета – вы с этим согласны?». Министр заявил, что ответить на этот вопрос также можно через статистику.

«До копеечки»

Макаров вспомнил слова Силуанова на прошлом ПМЭФе, когда министр заявил, что при исполнении бюджета «на всех хватит и еще останется». Депутат поинтересовался: «Раз еще останется, куда приходить за остатком?». После небольшой паузы и смешков в зале Силуанов ответил: «Исполняем все до копеечки».

«Надо открыть бюджет и посмотреть, куда больше ресурсов направляется. Вот вам и будет ответ, на что государство уделяет больше внимания и направляет больше средств», – сказал он. Два главных направления – технологии и поддержка граждан.

Стоит поддерживать процессы и изменения характера экономики, считает Решетников. Министр указал, что в каждой отрасли есть «что-то эффективное и что-то неэффективное».

Инфляция и музыка

6 июня, после решения совета директоров ЦБ о снижении ставки до 20%, Набиуллина заявила, что девятая симфония Людвига ван Бетховена (демонстрирующая постепенное движение от мрака к свету) лучше всего сегодня отражает ситуацию с инфляцией. Макаров не согласился. По его словам, больше подходит пятая симфония композитора (олицетворяющая идею о том, что человек сам управляет своей судьбой): «Она более драматично звучит».

«Давайте поговорим о музыке вместо ставки», – пошутила на сессии глава ЦБ. Она отметила, что Банк России продолжит добиваться снижения инфляции до целевых уровней в 4%. «Кто-то это может назвать упертостью. Настойчивость – более аккуратное слово. Мы добивались и продолжим добиваться снижения инфляции до целевых уровней в 4%», – добавила она.

Силуанов пошутил: «Главное – вера. Если верить в 4%, точно сбудется». Министр отметил, что важным фактором является «настойчивость ЦБ, подкрепленная бюджетным эффектом». Решетников же призвал проявить «немного любви» к экономике. По словам министра, ставить вопросы только об инфляции в 4% или как в Турции, где инфляция находится на уровне 35%, является упрощением дискуссии.

KPI на ближайший год

Минэк намерен работать над планом структурных изменений и реализацией ключевых законопроектов. Решетников ожидает, что первые признаки структурных изменений могут появиться уже в ближайшие недели, когда закон о платформенной экономике поступит в Госдуму.

Банк России продолжит настойчиво добиваться инфляции в 4%. Набиуллина пояснила, что низкая инфляция – это «твердая основа для экономики предложений».

Минфин ожидает наступления «весны» в экономике, сказал Силуанов. Министр указал, что основная задача министерства на год – сделать бюджет таким, чтобы «от наших сегодняшних заморозков быстрее наступила весна».

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