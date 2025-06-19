Главные заявления экономического блока на сессии ПМЭФа

Решетников предупредил, что при смене модели должна быть преемственность, «без революций». «Вопрос смены [модели] – это всегда что-то выкинуть и что-то новое поставить. У нас, как правило, это заканчивается тем, что новое не работает и мы очень долго восстанавливаем старое», – указал он. Решетников уточнил, что когда говорим о смене модели, речь идет, скорее, о смене долгосрочных трендов.