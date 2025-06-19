Главные заявления экономического блока на сессии ПМЭФа

Главные заявления экономического блока на сессии ПМЭФаМинфин, ЦБ и Минэк оценили возможность рецессии и обсудили новую модель экономики
19 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошла сессия «Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов». Министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и председатель Банка России Эльвира Набиуллина обсудили приоритеты экономики, ее охлаждение, а также эффективность своих ведомств.
О моделях экономики
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, выступивший модератором встречи, предложил оценить слова замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина о необходимости новой модели экономического роста.
Набиуллина согласилась. По ее словам, экономика росла последние два года за счет использования освободившихся ресурсов, рабочей силы: «То есть мы этот резерв во многом использовали, и многие компании просто столкнулись с дефицитом рабочей силы». Она призвала подумать о «некоторой новой модели роста». Набиуллина при этом уточнила, что модели экономического роста периодически меняются и это «нормальный процесс».
Решетников предупредил, что при смене модели должна быть преемственность, «без революций». «Вопрос смены [модели] – это всегда что-то выкинуть и что-то новое поставить. У нас, как правило, это заканчивается тем, что новое не работает и мы очень долго восстанавливаем старое», – указал он. Решетников уточнил, что когда говорим о смене модели, речь идет, скорее, о смене долгосрочных трендов.
Нынешняя модель показывает рост экономики 4%, подчеркнул Силуанов . Министр финансов назвал действующую модель роста экономики РФ «в целом жизнеспособной».
Экономика предложения
Экономика предложения – это инвестиции, а расширение спроса военно-промышленного комплекса (ВПК) приводит к росту вложений, отметил Решетников. Вместе с тем, экономика предложения зависит от денежно-кредитной политики, которую проводит ЦБ: «Мы должны понимать, что сложная машиностроительная техническая продукция, с большими НИОКРами, она очень сильно зависит от уровня процентных ставок».
Причем такая продукция зависит от процентных ставок дважды, добавил министр. Во-первых, длительный цикл изготовления из-за процентов на инвестиционной стадии. Во-вторых, сегодня покупка продукции проходит через рассрочку, где учитывается стоимость денег. Россия, по версии Решетникова, сама для себя закрыла внешние рынки в этом направлении.
«Потому что на 15-20% наш "локомотив" конкурентоспособнее в момент выхода с завода, но когда, например, в китайский "локомотив" добавляют китайские деньги на период 70 лет – мы те же 20% проигрываем. Потому что просто у нас деньги дорогие», – пояснил министр.
Охлаждение или рецессия
В России «похолодание» экономики, но за ним «всегда приходит лето», заявил Силуанов, отвечая на вопрос о состоянии экономики. «Вы представляете, насколько была бы лучше погода, если бы Гидрометцентр передали в Минфин», – пошутил Макаров.
Набиуллина оценила состояние как «выход из перегрева». Она вернулась к теме экономики предложения, противопоставляя ее экономике спроса. По ее словам, экономика спроса росла, а экономика предложения – отставала: «Отсюда и перегрев, и инфляция».
В Минэке же дали суровый прогноз: Решетников заявил, что, по ощущениям бизнеса, российская экономика находится на грани перехода в рецессию. «Все наши цифры – это зеркало заднего вида», – уточнил министр, говоря о стремительно устаревающей статистике, показывающей охлаждение.
Приоритеты экономики
Макаров задал вопрос Силуанову: «Все равно надо выделять приоритеты [в экономике]. Если у нас нет приоритетных отраслей, то у нас нет приоритета – вы с этим согласны?». Министр заявил, что ответить на этот вопрос также можно через статистику.
«До копеечки»
«Надо открыть бюджет и посмотреть, куда больше ресурсов направляется. Вот вам и будет ответ, на что государство уделяет больше внимания и направляет больше средств», – сказал он. Два главных направления – технологии и поддержка граждан.
Стоит поддерживать процессы и изменения характера экономики, считает Решетников. Министр указал, что в каждой отрасли есть «что-то эффективное и что-то неэффективное».
Инфляция и музыка
6 июня, после решения совета директоров ЦБ о снижении ставки до 20%, Набиуллина заявила, что девятая симфония Людвига ван Бетховена (демонстрирующая постепенное движение от мрака к свету) лучше всего сегодня отражает ситуацию с инфляцией. Макаров не согласился. По его словам, больше подходит пятая симфония композитора (олицетворяющая идею о том, что человек сам управляет своей судьбой): «Она более драматично звучит».
«Давайте поговорим о музыке вместо ставки», – пошутила на сессии глава ЦБ. Она отметила, что Банк России продолжит добиваться снижения инфляции до целевых уровней в 4%. «Кто-то это может назвать упертостью. Настойчивость – более аккуратное слово. Мы добивались и продолжим добиваться снижения инфляции до целевых уровней в 4%», – добавила она.
Силуанов пошутил: «Главное – вера. Если верить в 4%, точно сбудется». Министр отметил, что важным фактором является «настойчивость ЦБ, подкрепленная бюджетным эффектом». Решетников же призвал проявить «немного любви» к экономике. По словам министра, ставить вопросы только об инфляции в 4% или как в Турции, где инфляция находится на уровне 35%, является упрощением дискуссии.
KPI на ближайший год
Минэк намерен работать над планом структурных изменений и реализацией ключевых законопроектов. Решетников ожидает, что первые признаки структурных изменений могут появиться уже в ближайшие недели, когда закон о платформенной экономике поступит в Госдуму.
Банк России продолжит настойчиво добиваться инфляции в 4%. Набиуллина пояснила, что низкая инфляция – это «твердая основа для экономики предложений».
Минфин ожидает наступления «весны» в экономике, сказал Силуанов. Министр указал, что основная задача министерства на год – сделать бюджет таким, чтобы «от наших сегодняшних заморозков быстрее наступила весна».