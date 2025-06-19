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Решетников: экономика России стоит на грани рецессии

Силуанов назвал ситуацию «похолоданием»
Ведомости

Экономика России находится на грани рецессии, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии ПМЭФа.

«По цифрам у нас охлаждение. Но у нас все наши цифры – это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса, мы в общем уже, кажется, на грани перехода в рецессию», – заявил Решетников.

Глава Минфина Антон Силуанов на встрече отметил, что сейчас происходит «похолодание» экономики, но за похолоданием «всегда приходит лето».

По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, многие из ресурсов, которые позволяли экономике РФ расти в последние два года достаточно высокими темпами, исчерпаны. Она уточнила, что многие из резервов уже были использованы и сегодня компании столкнулись с дефицитом рабочей силы.

«Освободились ниши, ушли западные компании, импортозамещение. Добавлю к этому и ресурсы, накопленные ресурсы бюджета ФНБ (Фонда национального благосостояния), которые на инвестиции тратятся. Это и запас капитала банковской системы, который был основой для ускоренного кредитования», – добавила она.

Руководитель направления анализа макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов говорил «Ведомостям», что экономика страны во II–III квартале может столкнуться с технической рецессией. Он отмечал, что основными проблемами стали торможение инвестиционной активности и достижение предела в росте реальных доходов населения при одновременном усилении склонности граждан к сбережениям.

«Ведомости» в мае писали, что данные Росстата по ВВП России в I квартале 2025 г. показали рост российской экономики на 1,4% в годовом исчислении – цифра оказалась хуже оценки Минэкономразвития (1,7%) и Банка России (2%). По итогам года, по оценкам Минэка, экономика России вырастет на 2,5%. ЦБ ожидает, что ВВП увеличится в диапазоне 1–2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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