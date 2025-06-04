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Эксперт ЦМАКП предупредил о рисках технической рецессии в ближайшие месяцы

Ведомости

Российская экономика может столкнуться с технической рецессией уже во II–III квартале. Такой прогноз в интервью «Ведомостям» озвучил руководитель направления анализа макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. По его словам, основными проблемами стали торможение инвестиционной активности и достижение предела в росте реальных доходов населения при одновременном усилении склонности граждан к сбережениям.

«Сложно сказать, дойдет ли до технической рецессии: в любом случае мы получим очень сильное торможение», – отметил он.

Ситуацию осложняют внешние факторы. Белоусов отмечает потенциальные проблемы с экспортом, которые могут возникнуть из-за торговой политики и пошлин Дональда Трампа. В случае ухудшения торгового баланса это ударит по курсу рубля и спровоцирует новый виток инфляции. Также влияние окажет предстоящее в июле повышение тарифов ЖКХ.

Эксперт предупреждает: если годовая инфляция перестанет снижаться в III квартале, ЦБ может принять решение о дальнейшем повышении ключевой ставки. Пока прогноз роста ВВП на конец 2025 г. – 1,2–1,5%.

По предварительной оценке Росстата, ВВП в I квартале 2025 г. вырос на 1,4% в годовом выражении. В IV квартале 2024 г. рост составил 4,5%. На конец мая инфляция замедлилась до 9,78% в годовом выражении с 9,9% неделей ранее.

По прогнозу Минэкономразвития России, рост ВВП страны в 2025 г. ожидается на уровне 2,5%. При этом вчера министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что российская экономика вошла в период охлаждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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