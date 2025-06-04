Эксперт ЦМАКП предупредил о рисках технической рецессии в ближайшие месяцы

Российская экономика может столкнуться с технической рецессией уже во II–III квартале. Такой прогноз в интервью «Ведомостям» озвучил руководитель направления анализа макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. По его словам, основными проблемами стали торможение инвестиционной активности и достижение предела в росте реальных доходов населения при одновременном усилении склонности граждан к сбережениям.