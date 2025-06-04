Эксперт ЦМАКП предупредил о рисках технической рецессии в ближайшие месяцы
Российская экономика может столкнуться с технической рецессией уже во II–III квартале. Такой прогноз в интервью «Ведомостям» озвучил руководитель направления анализа макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. По его словам, основными проблемами стали торможение инвестиционной активности и достижение предела в росте реальных доходов населения при одновременном усилении склонности граждан к сбережениям.
«Сложно сказать, дойдет ли до технической рецессии: в любом случае мы получим очень сильное торможение», – отметил он.
Ситуацию осложняют внешние факторы. Белоусов отмечает потенциальные проблемы с экспортом, которые могут возникнуть из-за торговой политики и пошлин Дональда Трампа. В случае ухудшения торгового баланса это ударит по курсу рубля и спровоцирует новый виток инфляции. Также влияние окажет предстоящее в июле повышение тарифов ЖКХ.
Эксперт предупреждает: если годовая инфляция перестанет снижаться в III квартале, ЦБ может принять решение о дальнейшем повышении ключевой ставки. Пока прогноз роста ВВП на конец 2025 г. – 1,2–1,5%.
По предварительной оценке Росстата, ВВП в I квартале 2025 г. вырос на 1,4% в годовом выражении. В IV квартале 2024 г. рост составил 4,5%. На конец мая инфляция замедлилась до 9,78% в годовом выражении с 9,9% неделей ранее.
По прогнозу Минэкономразвития России, рост ВВП страны в 2025 г. ожидается на уровне 2,5%. При этом вчера министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что российская экономика вошла в период охлаждения.