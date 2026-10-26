Собянин дал старт строительству нового Московского цирка в Мневниковской пойме

Собянин дал старт строительству нового Московского цирка в Мневниковской поймеИзначально его планировали разместить на проспекте Вернадского
Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству нового здания Большого Московского цирка в Мневниковской пойме на западе столицы, передает ТАСС.
«У вас много было тревог, волнений, связанных с Большим Московским цирком, о его дальнейшей судьбе, о новом строительстве. После тщательных таких консультаций, проработок вместе с цирковым сообществом, с горожанами, – мы посоветовались и подготовили такой серьезный проект создания нового дома Большого Московского цирка», – сказал мэр.
Собянин добавил, что это была «сложная и важная работа». Он назвал проект «важным и нужным для страны», после чего дал старт строителям: «Поехали».
Завершить строительство планируют в 2029 г., сообщал руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.
Изначально новый цирк планировали разместить на проспекте Вернадского на месте здания 1971 г. постройки. Решение московских властей столкнулось с недовольством местных жителей, которые организовали петиции против сноса исторического здания цирка. В результате было принято решение разместить новое здание в другом месте. Официальной причиной такого решения власти Москвы назвали технические ограничения для строительства на проспекте Вернадского.