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Собянин дал старт строительству нового Московского цирка в Мневниковской пойме

Изначально его планировали разместить на проспекте Вернадского
Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству нового здания Большого Московского цирка в Мневниковской пойме на западе столицы, передает ТАСС.

«У вас много было тревог, волнений, связанных с Большим Московским цирком, о его дальнейшей судьбе, о новом строительстве. После тщательных таких консультаций, проработок вместе с цирковым сообществом, с горожанами, – мы посоветовались и подготовили такой серьезный проект создания нового дома Большого Московского цирка», – сказал мэр.

Собянин добавил, что это была «сложная и важная работа». Он назвал проект «важным и нужным для страны», после чего дал старт строителям: «Поехали».

Завершить строительство планируют в 2029 г., сообщал руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Изначально новый цирк планировали разместить на проспекте Вернадского на месте здания 1971 г. постройки. Решение московских властей столкнулось с недовольством местных жителей, которые организовали петиции против сноса исторического здания цирка. В результате было принято решение разместить новое здание в другом месте. Официальной причиной такого решения власти Москвы назвали технические ограничения для строительства на проспекте Вернадского.

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