Собянин дал старт строительству нового Московского цирка в Мневниковской пойме

«У вас много было тревог, волнений, связанных с Большим Московским цирком, о его дальнейшей судьбе, о новом строительстве. После тщательных таких консультаций, проработок вместе с цирковым сообществом, с горожанами, – мы посоветовались и подготовили такой серьезный проект создания нового дома Большого Московского цирка», – сказал мэр.