Российские Ту-95МС пролетели над Беринговым и Чукотским морями
Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.
По данным ведомства, самолеты сопровождали российские истребители Су-35С. На отдельных участках маршрута к ним присоединялись истребители иностранных государств. Во время полета экипажи дальней авиации также провели дозаправку топливом в воздухе.
15 сентября стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи Су-33 ВМФ. На отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств.
В августе заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергей Кобылаш сообщал, что парк авиационной техники российских Военно-воздушных сил практически полностью обновлен современными самолетами и вертолетами.