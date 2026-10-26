Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,087+0,19%USBN0,122+1,07%TGKN0,004+0,51%IMOEX2 487,68+0,93%RTSI973,05+0,93%RGBI111,89+0,08%RGBITR773,92+0,18%
Главная / Политика /

Российские Ту-95МС пролетели над Беринговым и Чукотским морями

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.

По данным ведомства, самолеты сопровождали российские истребители Су-35С. На отдельных участках маршрута к ним присоединялись истребители иностранных государств. Во время полета экипажи дальней авиации также провели дозаправку топливом в воздухе.

15 сентября стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи Су-33 ВМФ. На отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств.

В августе заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергей Кобылаш сообщал, что парк авиационной техники российских Военно-воздушных сил практически полностью обновлен современными самолетами и вертолетами.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь