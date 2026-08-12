Замглавы ВКС: парк авиатехники ВВС России обновлен почти на 100%
Парк авиационной техники российских Военно-воздушных сил практически полностью обновлен современными самолетами и вертолетами. Об этом в интервью газете «Красная звезда», приуроченном к 114-летию ВВС, заявил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергей Кобылаш.
Он отметил, что главный элемент для завоевания превосходства в воздухе – истребители пятого поколения Су-57. По его словам, у него нет аналогов в серийном производстве у современных авиастроительных компаний.
Замглавкома ВКС отметил, что задачи авиационной поддержки войск выполняют многофункциональные истребители поколения «4++» Су-35С и Су-30СМ, а также бомбардировщики Су-34М. Он сказал, что стратегическое сдерживание и поражение критически важных объектов в глубине территории противника обеспечивают силы дальней авиации, вооруженные Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, оснащенными как специальным, так и обычным высокоточным оружием большой дальности.
Кобылаш также заявил, что в ходе спецоперации российская авиация и авиационные средства поражения «вышли на качественно новый уровень». По его словам, это позволяет эффективно поражать воздушные цели, включая крылатые ракеты и беспилотники, а также наносить удары высокоточным оружием не только на переднем крае и в тактической зоне, но и в глубине территории противника.
4 июня президент РФ Владимир Путин назвал самолет Су-57 лучшим в мире. Он также подтвердил готовность Москвы работать с Индией по Су-57.
19 мая первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что в России состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57.