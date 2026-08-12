Замглавы ВКС: парк авиатехники ВВС России обновлен почти на 100%

Кобылаш также заявил, что в ходе спецоперации российская авиация и авиационные средства поражения «вышли на качественно новый уровень». По его словам, это позволяет эффективно поражать воздушные цели, включая крылатые ракеты и беспилотники, а также наносить удары высокоточным оружием не только на переднем крае и в тактической зоне, но и в глубине территории противника.