Путин назвал самолет Су-57 лучшим в мире
Президент РФ Владимир Путин назвал самолет Су-57 лучшим в мире. Об этом он заявил на встрече с руководителями ведущих информационных агентств.
Президент также подтвердил готовность Москвы работать с Индией по Су-57.
19 мая первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что в России состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57.
В декабре 2025 г. Су-57 впервые совершил полет с новым двигателем пятого поколения «изделие 177». Вылет, по данным «Ростеха», прошел штатно. В публикации ведомства говорится, что в «изделии 177» тяга на форсаже составляет 16 000 килограмм-сил (кгс). Образец также характеризуется сниженным расходом топлива и более высокими ресурсными показателями.
Су-57 – истребитель пятого поколения. Его создала компания «Сухой», производит истребители авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Первый полет Су-57 прошел в начале 2010 г., первые серийные истребители этой модели передали ВС РФ в конце 2020 г. Они предназначены для поражения воздушных, наземных и морских объектов. Они эффективно функционируют в сложных погодных условиях и при наличии помех.