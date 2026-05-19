RTSI1 176,92+1,3%RGBI119,15-0,14%CNY Бирж.10,351-2,46%IMOEX2 663,48-0,18%RGBITR781,7-0,11%
Политика

В России начались летные испытания двухместного истребителя Су-57

В России состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. По его словам, самолет был инициативно разработан российскими авиастроителями.

«Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления», – заявил Мантуров (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что новая модификация Су-57 совмещает функции боевого самолета, учебной платформы и воздушного пункта управления.

В декабре 2025 г. Су-57 впервые совершил полет с новым двигателем пятого поколения «изделие 177». Вылет, по данным Ростеха, прошел штатно. В публикации ведомства говорится, что в «изделии 177» тяга на форсаже составляет 16 000 килограмм-сил (кгс). Образец также характеризуется сниженным расходом топлива и более высокими ресурсными показателями.

Су-57 – истребитель пятого поколения. Его создала компания «Сухой», производит истребители авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Первый полет Су-57 прошел в начале 2010 г., первые серийные истребители этой модели передали ВС РФ в конце 2020 г. Они предназначены для поражения воздушных, наземных и морских объектов. Они эффективно функционируют в сложных погодных условиях и при наличии помех.

