В России начались летные испытания двухместного истребителя Су-57
В России состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. По его словам, самолет был инициативно разработан российскими авиастроителями.
«Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления», – заявил Мантуров (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что новая модификация Су-57 совмещает функции боевого самолета, учебной платформы и воздушного пункта управления.
В декабре 2025 г. Су-57 впервые совершил полет с новым двигателем пятого поколения «изделие 177». Вылет, по данным Ростеха, прошел штатно. В публикации ведомства говорится, что в «изделии 177» тяга на форсаже составляет 16 000 килограмм-сил (кгс). Образец также характеризуется сниженным расходом топлива и более высокими ресурсными показателями.
Су-57 – истребитель пятого поколения. Его создала компания «Сухой», производит истребители авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Первый полет Су-57 прошел в начале 2010 г., первые серийные истребители этой модели передали ВС РФ в конце 2020 г. Они предназначены для поражения воздушных, наземных и морских объектов. Они эффективно функционируют в сложных погодных условиях и при наличии помех.