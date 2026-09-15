Ракетоносцы РФ провели патрулирование над Баренцевым и Норвежским морями

В июне Минобороны сообщало, что стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Тогда продолжительность полета составила около 16 часов. Экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе.