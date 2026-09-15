Ракетоносцы РФ провели патрулирование над Баренцевым и Норвежским морями
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщило Минобороны России.
Продолжительность полета составила около пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи Су-33 ВМФ. На отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств.
В августе заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергей Кобылаш сообщал, что парк авиационной техники российских Военно-воздушных сил практически полностью обновлен современными самолетами и вертолетами.
В июне Минобороны сообщало, что стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Тогда продолжительность полета составила около 16 часов. Экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе.