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Главная / Политика /

Ракетоносцы РФ провели патрулирование над Баренцевым и Норвежским морями

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщило Минобороны России.

Продолжительность полета составила около пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи Су-33 ВМФ. На отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств.

В августе заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергей Кобылаш сообщал, что парк авиационной техники российских Военно-воздушных сил практически полностью обновлен современными самолетами и вертолетами.

В июне Минобороны сообщало, что стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Тогда продолжительность полета составила около 16 часов. Экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе. 

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