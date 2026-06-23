Ту-160 выполнили 16-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями

В декабре 2024 г. два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 13-часовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. В январе 2026 г. полеты Ту-160 также проводились над Северным Ледовитым океаном. В ноябре 2024 г. Ту-160 были замечены у берегов Норвегии.