Ту-160 выполнили 16-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями
Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Продолжительность полета составила около 16 часов. Экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение на всем протяжении маршрута обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 ВКС России. На отдельных этапах маршрута российские ракетоносцы сопровождали иностранные истребители.
В декабре 2024 г. два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 13-часовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. В январе 2026 г. полеты Ту-160 также проводились над Северным Ледовитым океаном. В ноябре 2024 г. Ту-160 были замечены у берегов Норвегии.
В июле 2025 г. стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 15-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря. В апреле 2025 г. NORAD обнаружило и отследило российский военный самолет в международном воздушном пространстве в районе Аляски. В апреле 2026 г. для перехвата российских бомбардировщиков Ту-22М3 и истребителей над Балтийским морем поднимались самолеты стран НАТО.