Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SVCB10,455-1,13%CNY Бирж.10,989+1,68%IMOEX2 318,28-4,23%RTSI990,05-4,65%RGBI115,38-1,8%RGBITR765,56-1,65%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ту-160 выполнили 16-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями

Ведомости

Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Продолжительность полета составила около 16 часов. Экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение на всем протяжении маршрута обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 ВКС России. На отдельных этапах маршрута российские ракетоносцы сопровождали иностранные истребители.

В декабре 2024 г. два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 13-часовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. В январе 2026 г. полеты Ту-160 также проводились над Северным Ледовитым океаном. В ноябре 2024 г. Ту-160 были замечены у берегов Норвегии.

В июле 2025 г. стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 15-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря. В апреле 2025 г. NORAD обнаружило и отследило российский военный самолет в международном воздушном пространстве в районе Аляски. В апреле 2026 г. для перехвата российских бомбардировщиков Ту-22М3 и истребителей над Балтийским морем поднимались самолеты стран НАТО.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь