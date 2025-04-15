США заявили об обнаружении военного самолета РФ в районе Аляски

19 декабря NORAD заявляло, что обнаружило и проследило за четырьмя российскими военными самолетами, действовавшими в опознавательной зоне ПВО Аляски. Тогда также отмечалось, что самолеты РФ не заходили в пространство США или Канады. Днем ранее, 18 декабря, Минобороны России сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей – вблизи западного побережья Аляски.