США заявили об обнаружении военного самолета РФ в районе Аляски
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что обнаружило и отследило российский военный самолет в международном воздушном пространстве. Сообщение приводится на сайте ведомства.
Утверждается, что самолет был обнаружен 14 апреля. Он летел в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски (ADIZ) и не заходил в воздушное пространство США или Канады. В ведомстве подчеркнули, что «подобные действия России в районе Аляски» регулярны и не рассматриваются как угроза.
19 декабря NORAD заявляло, что обнаружило и проследило за четырьмя российскими военными самолетами, действовавшими в опознавательной зоне ПВО Аляски. Тогда также отмечалось, что самолеты РФ не заходили в пространство США или Канады. Днем ранее, 18 декабря, Минобороны России сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей – вблизи западного побережья Аляски.