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США зафиксировали пролет российских военных самолетов в районе Аляски

Ведомости

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и проследило за четырьмя российскими военными самолетами. Утверждается, что они действовали в опознавательной зоне ПВО Аляски.

В сообщении NORAD отмечается, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в пространство США или Канады. «Активность в зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза», – говорится в сообщении.

18 декабря Минобороны России сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей – вблизи западного побережья Аляски.

Полет продолжался более 15 часов, уточняли в ведомстве. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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