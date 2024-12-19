США зафиксировали пролет российских военных самолетов в районе Аляски
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и проследило за четырьмя российскими военными самолетами. Утверждается, что они действовали в опознавательной зоне ПВО Аляски.
В сообщении NORAD отмечается, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в пространство США или Канады. «Активность в зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза», – говорится в сообщении.
18 декабря Минобороны России сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей – вблизи западного побережья Аляски.
Полет продолжался более 15 часов, уточняли в ведомстве. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС.