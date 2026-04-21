Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

ABC: для перехвата российских бомбардировщиков в небо поднялись самолеты НАТО

Ведомости

Для перехвата российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и около 10 истребителей над Балтийским морем поднялись самолеты стран НАТО. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Инцидент произошел 20 апреля. Тогда два сверхзвуковых Ту-22М3 и истребители Су-30 и Су-35 совершали, как заявили в Минобороны РФ, плановый полет над нейтральными водами акватории.

В небо были подняты французские истребители Rafale, размещенные на литовской авиабазе совместно с самолетами из Швеции, Финляндии, Польши, Дании и Румынии. Они проводили наблюдение за российским рейсом, сообщили во французской группе, передает телеканал.

Минобороны РФ сообщало накануне, что в ходе полета «на отдельных этапах маршрута» дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств. В ведомстве уточнили, что дальняя авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.

