ABC: для перехвата российских бомбардировщиков в небо поднялись самолеты НАТО
Для перехвата российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и около 10 истребителей над Балтийским морем поднялись самолеты стран НАТО. Об этом сообщил телеканал ABC News.
Инцидент произошел 20 апреля. Тогда два сверхзвуковых Ту-22М3 и истребители Су-30 и Су-35 совершали, как заявили в Минобороны РФ, плановый полет над нейтральными водами акватории.
В небо были подняты французские истребители Rafale, размещенные на литовской авиабазе совместно с самолетами из Швеции, Финляндии, Польши, Дании и Румынии. Они проводили наблюдение за российским рейсом, сообщили во французской группе, передает телеканал.
Минобороны РФ сообщало накануне, что в ходе полета «на отдельных этапах маршрута» дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств. В ведомстве уточнили, что дальняя авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.