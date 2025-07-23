Полет российской стратегической авиации прошел над Беринговым морем
Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил России совершили плановый 15-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС находились в воздухе свыше 15 часов, выполняя плановый полет над нейтральными водами Берингова моря. Воздушное прикрытие осуществляли истребители Су-35С и Су-30СМ ВКС России.
В процессе выполнения задания экипажи стратегических бомбардировщиков провели операцию по воздушной дозаправке.
Экипажи самолетов дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России на регулярной основе выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также акваториями Балтийского и Черного морей.
Все авиационные операции ВКС России проводятся в полном соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.