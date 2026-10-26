Умер художник-постановщик сериала «Ликвидация» Александр Кондратов

Кондратов родился 14 марта 1974 г. В 2008 г. за работу над сериалом «Ликвидация» он получил премии ТЭФИ и «Золотой орел». В его фильмографии числится 14 работ, среди которых «Долг», «Кружева», «В погоне за счастьем», «Кто я?», «Одесса-мама» и другие.