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Умер художник-постановщик сериала «Ликвидация» Александр Кондратов

Ксения Наумчик
Ведомости
Ведомости

В Москве умер художник-постановщик сериала «Ликвидация» Александр Кондратов в возрасте 52 лет. Ранее он был арестован по уголовному делу о государственной измене. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Наталья Тихонова.

По словам адвоката, о причине и обстоятельствах смерти Кондратова ничего не известно.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы сообщили, что Кондратову стало плохо с сердцем. По информации организации, его доставили из следственного изолятора в Боткинскую больницу, где он умер.

9 сентября Мещанский суд Москвы арестовал Кондратова по ст. 275 УК РФ (госизмена). В начале мая его задержали по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Тогда Кондратов признал вину и раскаялся, суд назначил ему 15 суток административного ареста.

Кондратов родился 14 марта 1974 г. В 2008 г. за работу над сериалом «Ликвидация» он получил премии ТЭФИ и «Золотой орел». В его фильмографии числится 14 работ, среди которых «Долг», «Кружева», «В погоне за счастьем», «Кто я?», «Одесса-мама» и другие.

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