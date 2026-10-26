Wildberries опроверг сообщения о срыве сезона осенних распродаж
Сообщения о срыве сезона осенних распродаж на маркетплейсе Wildberries являются недостоверными. Об этом сообщила пресс-служба компании Wildberries и Russ (RWB).
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщал о том, что сезон распродаж, в частности «черная пятница», может сорваться из-за пожаров на складах маркетплейсов в результате атак БПЛА.
В Wildberries рассказали, что распродажи уже начались. «Мы ожидаем, что предстоящий сезон распродаж продолжит положительную динамику предыдущих лет. Традиционно в периоды крупных акций растут покупательская активность, количество участвующих продавцов и ассортимент товаров со скидками», – говорится в сообщении пресс-службы Wildberries, опубликованном в Telegram-канале компании.
При этом никаких предпосылок для сокращения выбора товаров в текущем сезоне точно нет, добавили в компании.
Логистические объекты Wildberries подверглись атакам беспилотников с 18 июля. Последняя зафиксированная атака была 26 августа в Котовске Тамбовской области. 22 июля Wildberries начала выплачивать компенсации после атак на склады.
23 октября «Ведомости» писали, что «WB банк» и «WB финанс» продлили на месяц действие кредитных каникул для продавцов, чьи товары пострадали в результате атак дронов.