Wildberries опроверг сообщения о срыве сезона осенних распродаж

В Wildberries рассказали, что распродажи уже начались. «Мы ожидаем, что предстоящий сезон распродаж продолжит положительную динамику предыдущих лет. Традиционно в периоды крупных акций растут покупательская активность, количество участвующих продавцов и ассортимент товаров со скидками», – говорится в сообщении пресс-службы Wildberries, опубликованном в Telegram-канале компании.