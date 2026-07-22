Wildberries начал выплачивать компенсации после атак на склады

Детальную формулу расчета выплат компания опубликует на портале селлеров. Кроме того, Wildberries разрабатывает отдельный механизм поддержки для среднего и крупного бизнеса, а в дальнейшем планирует использовать аналогичную модель и в других подобных ситуациях. По словам Ким, компания также обратилась в профильные органы власти и банкам с предложениями о дополнительных мерах поддержки предпринимателей, включая налоговые каникулы.