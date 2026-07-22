Wildberries начал выплачивать компенсации после атак на склады

Wildberries начал выплачивать компенсации после атак на складыКомпания также попросила о налоговых каникулах и других мерах господдержки
Wildberries выплатит компенсации продавцам, пострадавшим от атак на логистические объекты компании. Об этом сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким. По ее словам, поддержку получат более 88 000 самых маленьких и уязвимых предпринимателей. В течение суток средства должны появиться на из балансах.
Детальную формулу расчета выплат компания опубликует на портале селлеров. Кроме того, Wildberries разрабатывает отдельный механизм поддержки для среднего и крупного бизнеса, а в дальнейшем планирует использовать аналогичную модель и в других подобных ситуациях. По словам Ким, компания также обратилась в профильные органы власти и банкам с предложениями о дополнительных мерах поддержки предпринимателей, включая налоговые каникулы.
Ким напомнила, что 18 и 22 июля атакам подверглись логистические объекты Wildberries в Московской и Тамбовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. В результате есть погибшие и пострадавшие. По словам Ким, склад в Тамбовской области не получил повреждений и возобновит работу в ближайшие дни, на остальных объектах продолжается ликвидация последствий и оценка ущерба.
Компания рассчитывает в течение суток восстановить работу сервиса по вывозу товаров со складов. При этом в приоритете остается обработка заказов покупателей, поскольку логистическая сеть сейчас перестраивается, пояснила Ким. Она также сообщила, что все логистические комплексы Wildberries застрахованы, однако стандартные полисы для крупных промышленных объектов не покрывают террористические риски и атаки беспилотников.
Ким добавила, что компания продолжает выплачивать компенсации семьям погибших сотрудников в размере 2 млн руб., а тяжело пострадавшим – по 1 млн руб. По ее словам, при объявлении ракетной опасности на объектах проводится эвакуация персонала, что позволило избежать большего числа жертв. Кроме того, глава Wildberries призвала продавцов и покупателей ориентироваться на официальную информацию компании, заявив, что атаки сопровождаются распространением недостоверных сведений в интернете.