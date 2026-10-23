«WB банк» и «WB финанс» продлили кредитные каникулы для пострадавших селлеров

Впервые Wildberries ввел такие меры поддержки 24 июля. Платежи по основному долгу и начисление процентов были заморожены на три месяца. Ближайший платеж бизнесмены должны будут внести только в конце октября. В компании заявили, что возможность поддержки для сегмента крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке.