«WB банк» и «WB финанс» продлили кредитные каникулы для пострадавших селлеров
«WB банк» и микрокредитная компания «WB финанс» продлили на месяц действие кредитных каникул для продавцов Wildberries, чьи товары пострадали в результате атак беспилотников на логистические центы маркетплейса. Об этом «Ведомостям» сообщили представители RWB (Wildberries и Russ).
Кредитные каникулы продлеваются автоматически. Информация об этом уже отобразилась в личных кабинетах продавцов. Ближайший платеж по кредитам и займам необходимо будет внести 23 ноября.
В Wildberries рассказали, что если предприниматель захочет вернуться к стандартному графику платежей и не использовать отсрочку, то он может обратиться в службу поддержки – специалисты помогут оформить возврат к прежним условиям.
Впервые Wildberries ввел такие меры поддержки 24 июля. Платежи по основному долгу и начисление процентов были заморожены на три месяца. Ближайший платеж бизнесмены должны будут внести только в конце октября. В компании заявили, что возможность поддержки для сегмента крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке.
22 октября в RWB сообщили, что «WB банк» в рамках поддержки продавцов Wildberries запустил программу кредитования с господдержкой. В долг у банка можно взять от 5 до 500 млн руб., минимальны транш по кредитной линии – 500 000 руб. Срок кредитования составит 18 месяцев. Процент рассчитывается как ключевая ставка ЦБ (с 11 сентября – 14% годовых) плюс 3%.