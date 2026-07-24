Пострадавшие продавцы Wildberries получили отсрочку по кредитам и займам
Представители малого и среднего бизнеса, чьи товары пострадали в результате атак на логистические центры Wildberries, получили кредитные каникулы от «WB банка» и МКК «WB финанс» (выдает займы селлерам). Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Wildberries & Russ (RWB).
Платежи по основному долгу и начисление процентов заморожены на три месяца. Ближайший платеж бизнесмены должны будут внести только в конце октября. В компании заявили, что возможность поддержки для сегмента крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке.
При этом отсрочка подключена автоматически, информация об этом уже отобразилась в личных кабинетах продавцов. Если предприниматель хочет продолжать платить по стандартному графику, то он может отключить опцию в своем личном кабинете по специальной кнопке либо обратиться в поддержку, отметили в RWB.
23 июня Wildberries начал перечислять первые компенсации продавцам, чьи товары были повреждены в результате атак на логистические объекты компании. Выплаты направят несколькими траншами.
Днем ранее основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что маркетплейс выплатит компенсации продавцам, пострадавшим в результате атак на логистические объекты. По ее словам, поддержку получат более 88 000 наиболее уязвимых предпринимателей, а средства должны поступить на их балансы в течение суток. Кроме того, компания разрабатывает отдельный механизм поддержки среднего и крупного бизнеса и планирует применять подобную модель в аналогичных ситуациях в будущем.