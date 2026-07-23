Wildberries направит выплаты селлерам несколькими траншами
Wildberries начал перечислять первые компенсации продавцам, чьи товары были повреждены в результате атак на логистические объекты компании. Выплаты направят несколькими траншами. Об этом «Ведомостям» сообщили в Wildberries & Russ (RWB).
По данным компании, первые выплаты начали получать более 88 000 селлеров. Размер компенсации рассчитывался исходя из остатков товаров на момент происшествия и их стоимости – так, как если бы продукция была реализована продавцом. В RWB отметили, что на первом этапе выплаты получили в том числе предприниматели с минимальными товарными остатками.
«Выплаты будут идти несколькими траншами», – пояснили в компании.
22 июля основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что маркетплейс выплатит компенсации продавцам, пострадавшим в результате атак на логистические объекты. По ее словам, поддержку получат более 88 000 наиболее уязвимых предпринимателей, а средства должны поступить на их балансы в течение суток.
Кроме того, компания разрабатывает отдельный механизм поддержки среднего и крупного бизнеса и планирует применять подобную модель в аналогичных ситуациях в будущем. Также Wildberries обратился в профильные органы власти и банки с предложением о дополнительных мерах поддержки предпринимателей, включая предоставление налоговых каникул.
Ким напомнила, что 18 и 22 июля атакам подверглись логистические объекты Wildberries в Московской и Тамбовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. В результате погибли и пострадали люди. По ее словам, склад в Тамбовской области не получил повреждений и в ближайшие дни возобновит работу, тогда как на остальных объектах продолжаются ликвидация последствий и оценка ущерба. Она также отметила, что логистические комплексы компании застрахованы, однако стандартные полисы не покрывают террористические риски и атаки БПЛА.
По словам Ким, Wildberries продолжает выплачивать семьям погибших сотрудников по 2 млн руб., а тяжело пострадавшим – по 1 млн руб. При объявлении ракетной опасности на объектах проводится эвакуация персонала, что, как отметила основатель компании, позволило избежать большего числа жертв.