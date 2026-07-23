Wildberries направит выплаты селлерам несколькими траншами

Ким напомнила, что 18 и 22 июля атакам подверглись логистические объекты Wildberries в Московской и Тамбовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. В результате погибли и пострадали люди. По ее словам, склад в Тамбовской области не получил повреждений и в ближайшие дни возобновит работу, тогда как на остальных объектах продолжаются ликвидация последствий и оценка ущерба. Она также отметила, что логистические комплексы компании застрахованы, однако стандартные полисы не покрывают террористические риски и атаки БПЛА.