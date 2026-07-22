СК возбудил дело о теракте после атак на склады Кубани и Ставрополья

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) в связи с украинскими ударами по логистическим центрам Wildberries&Russ в Краснодаре и Невинномысске. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.