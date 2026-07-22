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СК возбудил дело о теракте после атак на склады Кубани и Ставрополья

Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) в связи с украинскими ударами по логистическим центрам Wildberries&Russ в Краснодаре и Невинномысске. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Утром Киев ударил беспилотниками по логистическим центрам. Были ранены мирные жители. На местах работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и точное число пострадавших.

СК проводит следственные действия для сбора доказательств. Действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против гражданских, будет дана уголовно-правовая оценка.

Один человек погиб и 10 пострадали при атаке на Кубань

Политика

22 июля Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о погибшем в Армавире и 10 пострадавших в Краснодаре. Также были повреждены многоквартирные и частные дома. Властям поручено оказать помощь пострадавшим, на месте работают оперативные службы.

Основатель Wildberries Татьяна Ким подтвердила, что удары пришлись на логистические комплексы в Краснодаре и Невинномысске. Была проведена оперативная эвакуация. Компания пообещала оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

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