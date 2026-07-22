Один человек погиб и 10 пострадали при атаке на Кубань
Один человек погиб при падении обломков украинского беспилотника на территорию предприятия в Армавире. Еще 10 пострадали в результате атаки на склад в Краснодаре, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
По его словам, трое раненых находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали. Остальным помощь оказали амбулаторно.
В Краснодаре фрагменты дронов повредили два многоквартирных дома, в станице Динской – два частных. Пострадавших там нет. Главам муниципалитетов поручено оказать помощь раненым, на местах работают оперативные службы.
Ранним утром украинские беспилотники атаковали склады Wildberries&Russ в Краснодаре и Невинномысске. Сотрудников эвакуировали. Изначально сообщалось, что при падении обломков в Краснодаре пострадали три человека. В Краснодаре к тушению пожара на складе привлекут вертолет, на месте работают 105 человек и более 37 единиц техники.
Из-за атаки БПЛА в Невинномысске за медпомощью обратились пять человек.