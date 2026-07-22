Один человек погиб и 10 пострадали при атаке на Кубань

Ранним утром украинские беспилотники атаковали склады Wildberries&Russ в Краснодаре и Невинномысске. Сотрудников эвакуировали. Изначально сообщалось, что при падении обломков в Краснодаре пострадали три человека. В Краснодаре к тушению пожара на складе привлекут вертолет, на месте работают 105 человек и более 37 единиц техники.‍