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Вертолет привлекут к тушению пожара на атакованном складе в Краснодаре

Ведомости

В Краснодаре к тушению пожара на атакованном беспилотником складе привлекут вертолет. Об этом говорится в сообщении краевого оперштаба.

На месте работают 105 человек и более 37 единиц техники.‍

Ранним утром украинские беспилотники атаковали склады Wildberries&Russ в Краснодаре и Невинномысске. Сотрудников эвакуировали. При падении обломков в Краснодаре пострадали три человека. Из-за атаки БПЛА в Невинномысске за медпомощью обратилось пять человек.

Основатель Wildberries Татьяна Ким пообещала, что компания окажет помощь раненым.

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