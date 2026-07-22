Вертолет привлекут к тушению пожара на атакованном складе в Краснодаре

Ранним утром украинские беспилотники атаковали склады Wildberries&Russ в Краснодаре и Невинномысске. Сотрудников эвакуировали. При падении обломков в Краснодаре пострадали три человека. Из-за атаки БПЛА в Невинномысске за медпомощью обратилось пять человек.