Вертолет привлекут к тушению пожара на атакованном складе в Краснодаре
В Краснодаре к тушению пожара на атакованном беспилотником складе привлекут вертолет. Об этом говорится в сообщении краевого оперштаба.
На месте работают 105 человек и более 37 единиц техники.
Ранним утром украинские беспилотники атаковали склады Wildberries&Russ в Краснодаре и Невинномысске. Сотрудников эвакуировали. При падении обломков в Краснодаре пострадали три человека. Из-за атаки БПЛА в Невинномысске за медпомощью обратилось пять человек.
Основатель Wildberries Татьяна Ким пообещала, что компания окажет помощь раненым.