Ким рассказала о пострадавших после атаки БПЛА на склады Wildberries
В результате беспилотных атак на логистические центы Wildberries в Краснодаре и Невинномысске есть раненые. Об этом сообщила основатель компании Татьяна Ким в Telegram-канале.
Сотрудники эвакуированы.
«По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь», – написала она.
Склады Wildberries&Russ в Краснодаре и Невинномысске атакованы ранним утром. По данным оперштаба Краснодарского края, при падении обломков БПЛА на комплекс в Краснодаре пострадали три человека. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что из-за атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся склад, за медпомощью обратились пять человек.
Ночью 18 июля украинские БПЛА ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске. Погибли семь сотрудников, 25 человек пострадали.