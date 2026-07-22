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Ким рассказала о пострадавших после атаки БПЛА на склады Wildberries

Ведомости

В результате беспилотных атак на логистические центы Wildberries в Краснодаре и Невинномысске есть раненые. Об этом сообщила основатель компании Татьяна Ким в Telegram-канале.

Сотрудники эвакуированы.

«По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь», – написала она.

Склады Wildberries&Russ в Краснодаре и Невинномысске атакованы ранним утром. По данным оперштаба Краснодарского края, при падении обломков БПЛА на комплекс в Краснодаре пострадали три человека. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что из-за атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся склад, за медпомощью обратились пять человек.

Ночью 18 июля украинские БПЛА ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске. Погибли семь сотрудников, 25 человек пострадали.

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