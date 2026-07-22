Ким рассказала о пострадавших после атаки БПЛА на склады Wildberries

Склады Wildberries&Russ в Краснодаре и Невинномысске атакованы ранним утром. По данным оперштаба Краснодарского края, при падении обломков БПЛА на комплекс в Краснодаре пострадали три человека. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что из-за атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся склад, за медпомощью обратились пять человек.