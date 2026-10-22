«WB банк» запустил кредит с господдержкой для продавцов

Для получения финансирования необходимо продавать товары на Wildberries не менее шести месяцев, иметь действующий договор-оферту с RWB и состоять в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Кредитные средства можно направить на пополнение оборотных средств, в том числе на закупку товаров и сырья, расчеты с поставщиками или уплату налогов.