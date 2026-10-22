«WB банк» запустил кредит с господдержкой для продавцов
«WB банк» в рамках поддержки продавцов Wildberries запустил программу кредитования с господдержкой. На нее могут претендовать предприниматели, пострадавшие из-за атак на склады маркетплейса, сообщили в Telegram-канале пресс-службы RWB (объединенная компания Wildberries и Russ).
Финансирование доступно в форме единовременного кредита или возобновляемой кредитной линии. В долг у банка можно взять от 5 до 500 млн руб., минимальны транш по кредитной линии – 500 000 руб. Срок кредитования составит 18 месяцев. Процент рассчитывается как ключевая ставка ЦБ (с 11 сентября – 14% годовых) плюс 3%.
Для получения финансирования необходимо продавать товары на Wildberries не менее шести месяцев, иметь действующий договор-оферту с RWB и состоять в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Кредитные средства можно направить на пополнение оборотных средств, в том числе на закупку товаров и сырья, расчеты с поставщиками или уплату налогов.
26 августа правительство РФ утвердило меры поддержки для предпринимателей, которым был нанесен ущерб из-за атак беспилотников на объекты объединенной компании RWB. Для пострадавшего бизнеса предусмотрена отсрочка на 12 месяцев по уплате ряда налогов и страховых взносов, приостановка налоговых проверок и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов.
17 октября президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, которые пострадали в результате терактов. Кабмин должен будет представить доклад президенту до 1 ноября 2026 г. После этого доклады будут представляться раз в квартал.