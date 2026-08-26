Кабмин утвердил меры поддержки продавцам WB
Правительство России утвердило меры поддержки для предпринимателей, понесших ущерб из-за атак беспилотников на объекты объединенной компании Wildberries и Rus (РВБ). Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в кабмине.
Для пострадавшего бизнеса предусмотрена отсрочка на 12 месяцев по уплате ряда налогов и страховых взносов. Речь идет о платежах, подлежащих уплате с августа 2026 г. по июль 2027 г. После отсрочки задолженность можно будет погашать равными долями в течение года, начиная со следующего месяца после наступления срока платежа.
До конца 2026 г. для таких предпринимателей приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов. Одновременно продлеваются на шесть месяцев предельные сроки направления требований об уплате задолженности и принятия решений о ее взыскании.
Меры распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если размер причиненного ущерба превышает 5% их годового дохода. Отсрочка касается НДС (кроме налога при ввозе товаров в Россию), налога на прибыль, налогов при применении УСН и АУСН, страховых взносов и авансовых платежей по ним.
О послаблениях объявили в Минфине РФ 24 августа. Основательница РВБ Татьяна Ким назвала предлагаемые меры важным шагом для российского бизнеса. По ее словам, налоговая отсрочка позволит сохранять качественный сервис, поддержит деловую активность для предпринимателей и их предприятий, а платформенной экономике позволит максимально оперативно адаптироваться к новым условиям. Тогда же министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что сформировано два пакета мер поддержки. Первый – для продавцов, чьи товары пострадали на складах, второй – для группы РВБ.
21 августа Wildberries совместно с «Росгосстрахом» запустила добровольное страхование товаров продавцов, размещенных в партнерских фулфилмент-центрах (ПФЦ), от атак БПЛА.