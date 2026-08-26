Кабмин утвердил меры поддержки продавцам WB

О послаблениях объявили в Минфине РФ 24 августа. Основательница РВБ Татьяна Ким назвала предлагаемые меры важным шагом для российского бизнеса. По ее словам, налоговая отсрочка позволит сохранять качественный сервис, поддержит деловую активность для предпринимателей и их предприятий, а платформенной экономике позволит максимально оперативно адаптироваться к новым условиям. Тогда же министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что сформировано два пакета мер поддержки. Первый – для продавцов, чьи товары пострадали на складах, второй – для группы РВБ.