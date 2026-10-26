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Главная / Политика /

Медведев: Россия продолжает развиваться вопреки санкциям

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия продолжает развиваться, несмотря на введенные против нее более 30 000 санкций. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета международного движения «За свободу наций!».

«Россия как стояла, так и стоит, и развивается», – подчеркнул Медведев. По его словам, санкции негативно влияют на благосостояние населения разных стран, уровень жизни и мировую продовольственную безопасность.

Зампред Совбеза обратил внимание на развитие технологий, включая искусственный интеллект (ИИ). Он заявил, что концентрация передовых разработок в руках ограниченного числа государств усиливает цифровое неравенство между Глобальным Севером и Глобальным Югом. По мнению Медведева, деятельность западных ИТ-компаний обостряет проблему защиты персональных данных пользователей нейросетей.

Политик предложил разработать международные инициативы по регулированию ИИ и адаптации стран мирового большинства к новым технологическим условиям.

14 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против России введено 35 480 санкций. По его оценке, ограничения наносят ущерб прежде всего европейским государствам, а также США и другим странам, участвующим в санкционной политике.

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