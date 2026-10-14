Володин заявил о рекордном числе санкций против России

12 октября ЕС утвердил 22-й пакет санкций против России, включив в ограничительные списки около 1600 физических и юридических лиц. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, это крупнейшее расширение санкционного списка с начала конфликта на Украине. Большинство новых ограничений затрагивает предприятия, связанные с производством баллистических ракет и российским оборонно-промышленным комплексом. Согласно регламенту Совета ЕС, санкции введены против 826 организаций и 743 физических лиц. Еще 77 человек включены в перечень на основании другого регламента.