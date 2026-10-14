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Володин заявил о рекордном числе санкций против России

Татьяна Мозолевская

Страны Запада и США поставили рекорд, введя против России 35 480 санкций. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Посчитали, сколько на вчерашний день санкций нашей стране объявлено: 35 480. Рекорд поставили и страны Запада, и Соединенные Штаты Америки, и другие, кто втянулся в саморазрушительную повестку», – сказал он журналистам.

По словам Володина, санкционная политика в первую очередь наносит ущерб экономике европейских государств, однако ее последствия также ощущают США и другие страны. «Потому что надо думать о развитии, а не заниматься санкциями», – подчеркнул председатель Госдумы.

Он также заявил, что западные государства фактически установили «железный занавес» в отношении самих себя и теперь страдают от последствий этой политики.

12 октября ЕС утвердил 22-й пакет санкций против России, включив в ограничительные списки около 1600 физических и юридических лиц. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, это крупнейшее расширение санкционного списка с начала конфликта на Украине. Большинство новых ограничений затрагивает предприятия, связанные с производством баллистических ракет и российским оборонно-промышленным комплексом. Согласно регламенту Совета ЕС, санкции введены против 826 организаций и 743 физических лиц. Еще 77 человек включены в перечень на основании другого регламента.

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